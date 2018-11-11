蔡英文：選風愈來愈壞 連神明都敢騙

（中央社記者江俊亮雲林縣11日電）總統蔡英文今天下午到雲林輔選時表示，今年選風愈來愈壞，四處都在放假消息、假民調，「還有人做假籤詩，連神明都敢騙」，她要大家挺改革、挺台灣。

蔡總統下午出席雲林縣「改革不回頭，鬥陣顧台灣」大會做以上表示。她說自己也是假消息受害者，最近有自稱她表弟的人說不支持她，她要告訴大家，她的親戚都很低調，自稱她親戚的人，大家千萬不要相信。

總統表示，還有更惡質的事，就是有人用立委蘇治芬名義打電話要支持者票投國民黨。她說，蘇治芬家族從黨外努力到現在，只有打倒黑金、打倒國民黨，哪有可能要求支持國民黨，這就是惡質栽贓。

總統指出，雲林縣經過民進黨這十幾年努力，農業產值已超過新台幣700億元，高居全國第一；但還是有些人在用老招數，說台灣農產品要賣到中國大陸才有救，這招前總統馬英九已經用了8年，還是無效。

她說，這兩年多來，有很多支持者心裡很委曲，覺得政府做了這麼多改革，但是改革不夠貼心、不夠細緻，她要代表政府向大家說聲「真正歹勢」。

總統強調，「勇於改過」是民進黨與國民黨最大不同的地方，過去有人批評前總統馬英九政策太過傾中，大家希望政府推動改革，他們也沒有在動，因為他們不肯改，因此民進黨執政後，改革才會走得這麼辛苦。

她說，這場選舉是進步與倒退的對決，是正直與抹黑的對決，也是真跟假的對決，千萬不要讓黑金及保守勢力再回來。

有關國民黨說要透過選票教訓民進黨，總統說這事她有意見：「國民黨哪有資格說這種話？他們只知道依靠中國，忘記了要壯大台灣」，他們把台灣社會放給中國滲透，讓台灣愈來愈分裂，愈來愈無力。

她說，民進黨執政後，在國內拚改革、拚建設、拚經濟，在國際上堅持主權、拚外交，國民黨不僅不支持，還在後面扯後腿，因此她說「丟垃圾的人，沒有資格嫌打掃的人太慢。」

至於前總統馬英九日前提出不排斥統一的言論，蔡總統說這給國際社會一個錯誤的訊息。不過，她也說台灣人不會曲服在中國的壓力之下，尊嚴不能拿來交換，請大家支持民進黨，挺改革、挺台灣。（編輯：翁翠萍）1071111