民眾熱情相挺 陳其邁旗美造勢氣士虹

民進黨高雄市長候選人陳其邁（前左）11日在旗山體育場舉辦「相信高雄、看好未來」造勢活動，副總統陳建仁（前中）現身站台，與陳其邁攜手造勢，場面熱烈。中央社記者王淑芬攝 107年11月11日

（中央社記者王淑芬高雄11日電）高雄市長選情激烈，綠營回防旗美，民進黨市長候選人陳其邁今天在旗山舉辦「相信高雄、看好未來」造勢活動，副總統陳建仁以在地人、師長身分為陳其邁站台催票，場面熱烈。

旗山是民進黨大票倉，民進黨今天強力回防，陳其邁競選總協調陳啟昱表示，旗山體育場場地大於日前國民黨的高美醫專，支持者倍增爆棚，熱情更是無法擋。

名嘴鄭弘儀在造勢活動開講，他火力全開批評國民黨市長候選人韓國瑜暴力作假為人不實，即使說要照顧農民，卻連菜頭和苦瓜也分不清。

總統府秘書長陳菊痛斥國民黨在市長選舉透過網路假消息抹黑，讓原本執政高雄12年的轉型典範在市長選舉走調變了樣，市府努力團隊有如「過街老鼠」一樣，批評讓價值混亂，籲市民勿再緘默，勿讓高雄被踐踏。

她說蔡總統的改革速度或許不盡如人意，有人說是拙於行銷，但肯定的是方向沒錯，呼籲大家當蔡總統的後盾，全力顧好高雄，「絕不能讓高雄崩盤」，陳菊聲嘶力竭高呼「高雄人站出來」，全力相挺陳其邁。

陳其邁偕同旗山出生的副總統陳建仁進場，民眾夾道加油、熱情喊凍蒜，場面熱烈。陳建仁肯定民進黨執政讓高雄進步顯著。

陳建仁說陳其邁是好學生、優秀立委，在立法院推動很多重要公衛法案，讓很多防疫工作順利並有好成績。日前出席陳其邁政見白皮書發表會，看到城市願景詳細完整，陳其邁準備好了，他全力支持為陳其邁催票。

陳其邁溫情訴求在八八風災時率先挺進災區幫助災民的故事，當時沒有一官半職的他只想幫助災民走出傷痛，如今來自六龜和甲仙的民眾回過頭來支持他、相挺他，讓他感受到高雄人的情義和溫暖。

他批評對手是個走到那裡嫌到那裡的人，只會唱衰高雄，不了解高雄人的痛，呼籲高雄人在關鍵的時刻展現高雄要進步的力量。

陳其邁說台灣的民主自由是很多人犧牲奉獻的成果，他批評對手未來不准政治遊行，是民主開倒車，不了解高雄的痛。

他宣示當選後要將國道十號高速公路延伸到六龜新威、台86線延伸到內門、拓寬台28線、增加農業發展基金4年新台幣9億元、擴大長照據點等。

陳其邁說「高雄是我心愛的故鄉、我在乎高雄的每一天」，他說高雄已有好的體質，允諾要讓「高雄又跑又跳成為健康的小孩」、「讓高雄成為台灣經濟的火車頭」，也成為東南亞的宜居城市。

相對韓國瑜造勢場合唱「夜襲」軍歌，綠營走溫韾路線合唱「伊是咱的寶貝」，活動在溫暖歌聲中結束。（編輯：翁翠萍）1071111

民進黨高雄市長候選人陳其邁（前左）11日晚間在旗山舉辦造勢活動，副總統陳建仁（前右）到場為陳其邁站台，強力催票。中央社記者王淑芬攝 107年11月11日

高雄旗山是民進黨大票倉，民進黨11日強力回防，高雄市長候選人陳其邁競選團隊總協調陳啟昱表示，場地比日前國民黨在高美醫專的還大，不僅支持者倍增爆棚，熱情更是無法擋。（陳其邁競選辦公室提供）中央社記者王淑芬傳真 107年11月11日

民進黨高雄市長候選人陳其邁11日在旗山體育場舉辦「相信高雄、看好未來」造勢活動，現場湧入大批支持者，從高處望去，人山人海、萬頭攢動。（陳其邁競選辦公室提供）中央社記者王淑芬傳真 107年11月11日