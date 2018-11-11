蔡英文籲鄉親團結 對抗影響選舉外來力量

（中央社記者黃國芳嘉義縣11日電）民進黨主席蔡英文今天晚上在嘉義縣表示，這次選舉有一股外來力量，用金錢、用各種方式支持特定參選人，呼籲鄉親要團結起來，絕對不可以被這股力量打倒。

民進黨嘉義縣長參選人翁章梁晚上在民雄鄉運動公園舉辦「改革不回頭、鬥陣顧台灣」造勢大會，蔡英文特地到場站台。

蔡英文表示，選舉期間，相信大家都發現有一股外來的力量，想要影響台灣選舉的結果，這股力量用金錢、用各種方式，支持一些特定的參選人，就是希望打倒民進黨的參選人，來影響台灣的改革與民主，甚至打壓台灣的主權。

蔡英文指出，以前選舉是民進黨對抗國民黨，現在選舉對手不只是國民黨，還有一股外來的力量，要打倒台灣民主、打壓台灣主權，不過，民進黨可以受傷，但是台灣的未來，絕對不可以被這款力量打倒。

蔡英文呼籲鄉親要團結起來，不然，台灣的主權、自由與民主，就會受到衝擊、影響，因此，這次選舉是決定台灣未來的選舉，大家要用選票支持民進黨，告訴國民黨，國家的主權，絕對不可以拿來交換。

蔡英文也懇託大家，將手上的選票，全力支持民進黨的參選人，讓全世界的人知道，台灣堅持民主自由，台灣人堅持主權、尊嚴，絕對不會被打壓台灣民主的力量打倒。（編輯：李錫璋）1071111