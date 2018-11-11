選委會稱朱立倫沒違規 蘇辦：睜眼說瞎話

（中央社記者王鴻國新北11日電）蘇貞昌競選辦公室發言人羅致政今天質疑，新北市選委會指市長朱立倫沒說辯論會發問人姓名及發問的問題不違規的說法，是「睜眼說瞎話」；蘇貞昌也說，這讓各界質疑選委會的公平性。

市長朱立倫今天上午出席國民黨黨慶活動時受訪時提及新北市選舉委員會舉辦的政見會提問公正人士為4大報社代表，引發爭議，民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天受訪時表示「這個發問人名單、內容是不能公布的」。

新北市選委會副總幹事黃堯章下午受訪表示，依照中選會的公辦政見發表會實施辦法，辯論方式採用發問人提問，依序由候選人上台發表政見，發問人所提問的問題由發問人自行決定，不得事先告知候選人。

黃堯章說，除發問人有保密的義務，朱立倫並未提出發問人的姓名，也沒有提到發問的問題，在法制面上沒有違反規定。

蘇貞昌競選辦公室發言人羅致政回應說，朱立倫受訪時明確提到「現在選委會好像有安排」，「然後請四大報，應該是特派來做代表」等語句，四大報特派已經是很明確的單位跟職銜，大家都很清楚是誰。就如同說到「新北市長」，難道沒說名字就不知道是指朱立倫嗎。

羅致政表示，選委會想要吃案的說法，相信社會無法接受，蘇辦也無法接受。選委會有人內神通外鬼，洩漏發問人身分給朱立倫被抓包，還不願意查辦，只是讓人質疑選委會洩漏發問人名單是有預謀的集體行為。

羅致政重申，要求選委會在明天辯論前查明清楚發問人名單如何外洩並對外清楚說明，不要讓辯論及發問人蒙上不公平的陰影。

蘇貞昌今晚受訪時再就發問人資料遭曝光的爭議表示，選委會應公正超然，發問人不但名單不能公布、問題不能知道，結果朱立倫自己洩密了，這會讓各界質疑選委會舉辦辯論會的公正性。（編輯：李錫璋）1071111