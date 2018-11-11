假消息漫天飛 NCC：不會介入認定問題

（中央社記者蔡芃敏台北11日電）民進黨高雄市長候選人陳其邁昨日遭指戴耳機參加辯論，雖已證明並無此事，但因不實訊息在網路瘋傳，引發外界關注假消息議題。不過NCC晚間表示，不會介入假消息的認定問題。

陳其邁昨天於政見辯論後被指戴耳機參加辯論作弊，陳其邁在事後多次澄清否認，高雄市選委會也查看錄影後發布新聞稿駁斥，但是網路相關訊息仍一再轉發擴大，陳其邁10日漏夜開記者會批評抹黑造謠，呼籲民眾一起當鍵盤柯南，揪出造謠者。

陳其邁今天進一步表示，已初步掌握造謠他在政見辯論會上戴耳機的來源，他說那是系統性的造謠抹黑、卑劣行為，將在證據充分後做處理。

針對許多不實謠言、假消息在網路瘋傳，國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗今天晚上對中央社記者表示，NCC不會介入假消息的認定，僅會依廣電三法的規定，要求廣電事業在製播新聞時，應注意事實查證與平衡報導。

翁柏宗表示，NCC不會針對特定個案介入新聞報導的內容，但他強調，媒體製播新聞必須要遵守衛星廣播電視法第27條第3項第4款規定，應盡事實查證義務。

至於許多民眾憂心來自境外勢力的不實訊息攻擊，會影響選情，翁柏宗說，NCC主要負責國內廣電事業的監理，關於選舉與境外勢力影響的問題，並非NCC職掌，不便表示意見。（編輯：張良知）1071111