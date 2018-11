張忠謀：和APEC領袖自然互動 不迴避非經濟議題

(中央社記者呂欣憓台北12日電)APEC領袖代表張忠謀今表示,他和可能碰到的他國領袖會自然互動,也不會避免非經濟議題,他有話和美副總統彭斯、中國國家主席習近平或日本首相安倍晉三講,但每人不太一樣。

亞太經濟合作會議(APEC)年會暨領袖峰會12日到18日在巴布亞紐幾內亞登場,領袖代表張忠謀暨夫人張淑芬計畫於16日搭乘專機前往與會,張忠謀與APEC各國領袖場中互動以及雙邊會談安排,成為關注焦點。

總統蔡英文今天早上在總統府內接見APEC代表團,張忠謀隨後舉行記者會,向各界說明他此行的任務內容。媒體詢問張忠謀,若遇到美國副總統彭斯(Mike Pence)、中國國家主席習近平或日本首相安倍晉三時,會傳達什麼訊息。

張忠謀表示,他把可能會碰到的接觸當作自然互動,「的確會有話跟他們幾位說,但每個人不太一樣,對彭斯說的話、對安倍說的話、對習先生說的話,都會不一樣的,也要看他們對我態度怎麼樣,自然互動嘛」。

張忠謀說,他要重新強調一遍,他是領袖代表身分,APEC是經濟會議,他不會避免非經濟問題,假如有別的領袖跟他談別的問題,他不會避免,不過也要看他們跟他講什麼。

媒體追問,張忠謀如果遇到安倍晉三,是否會就跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)傳達什麼訊息,若安倍談起福島食品議題,張忠謀要如何回應。

張忠謀表示,其實不需要傳達訊息,「我們要什麼他們都知道,他們要什麼我們也知道」,不是傳達訊息的問題,而是短短時間內有討論機會。

張忠謀說,大家都知道台灣蠻有興趣加入CPTPP,「不需要告訴他們,我有興趣,我們討論就是what does it take?你問福島,他可能也會問,what does it take?這就有討論的機會,我現在不想把要討論內容告訴你」。

至於相隔12年再度擔任APEC領袖代表,張忠謀說,12年來的改變比他想像得要多,他有相當感慨,他的心情是「老驥伏櫪,志在千里」。他說,這代表了12年雖然過去了,他還是有千里之志。(編輯:林興盟)1071112