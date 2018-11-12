吳敦義批評施政 陳菊：不能認同

（中央社記者李淑華、游凱翔台北12日電）總統蔡英文批評國民黨反改革，國民黨主席吳敦義今天反擊民進黨施政爛，「她怎麼能夠有臉評我們呢？」總統府秘書長陳菊對此表示，國民黨多次阻礙改革，社會自有公正的評價，他不認同吳敦義所說的話。

吳敦義上午率領黨內主管前往國父紀念館，紀念國民黨總理誕辰153週年，向國父銅像獻花致敬。除吳敦義外，前國民黨主席吳伯雄、洪秀柱、前立法院長王金平、國民黨副主席兼秘書長曾永權、副主席郝龍斌、台北市長候選人丁守中等多人出席。

吳敦義會後接受媒體訪問，被問到蔡總統日前批評國民黨反改革，「製造垃圾或是丟垃圾的人，真的沒有資格去嫌掃地的人掃得慢」時，吳敦義回應「胡說」。

吳敦義批評民進黨執政內政不修、經濟很爛、兩岸不和平、國際關係超爛，「她怎麼能夠有臉來批評我們呢？我們還做得不夠好，可她做得太爛了」。

對於選情部分，吳敦義指出，現在最重要、最關注的是台北市，今天的報紙已經登出來，民調幾乎伯仲之間，丁守中非常有機會能夠獲勝。

陳菊上午請假一小時，出席民進黨台北市長候選人姚文智的造勢活動時說，民進黨在台灣民主過程中，多少人因此坐牢、受苦甚至家破人亡，而國民黨是加害者，這是歷史的事實。

陳菊說，國民黨在民主發展過程中扮演多少次阻礙台灣進步、阻礙改革，更是非常傳統保守復辟的力量，社會歷史自有公正的評價，他不認同吳敦義所說的話。

媒體詢問民進黨是否受到執政包袱影響，陳菊指出，沒有覺得社會在討厭他們，民進黨的價值、方向是正確的，但改革本身就會「顧人怨」，希望市民能夠支持，讓民進黨度過這樣的壓力、讓改革成功，台灣才能進步。（編輯：黃瑞弘/蘇龍麒）1071112