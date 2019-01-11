藍指蘇貞昌接閣揆不值得期待 綠：社會自有公評

（中央社記者劉冠廷、范正祥、陳俊華台北11日電）行政院長賴清德今天總辭，由蘇貞昌接任，國民黨立法院黨團表示，這次內閣改組充滿算計、不值得期待；民進黨團表示，新團隊有沒有能力，社會自有公評，「做做看就知道了」。

賴清德今天召開臨時行政院會，內閣總辭。總統蔡英文隨後在總統府親自召開記者會，宣布由前行政院長蘇貞昌接任閣揆，帶領新內閣團隊。

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋告訴中央社記者，內閣改組，人事異動，未來相關人事就位之後，新的行政團隊有沒有能力，社會自有公評，「做做看就知道了」。

李俊俋反駁國民黨團質疑新內閣人事是「敗選者聯盟」的說法。他指出，社會各界不妨趁此機會檢視，包括高雄市長韓國瑜和台中市長盧秀燕在內的「勝選者」，上任十幾天以來，有沒有做出好的施政氣象，或者已經開始負面新聞頻傳。

另外，李俊俋也在臉書發文指出，蘇貞昌擁有一個年輕的心、衝衝衝的拚勁，更令人感佩的是做事的細心。記得在去年一次聊天中，蘇貞昌向他提及日本的織田信長、豐臣秀吉、德川家康三個人的故事，不單是笑看江戶幕府時間的風雲人物，更細細講解家康哲學「人生如負重致遠」的責任。

李俊俋表示，人生的路並沒有辦法事先預知，再次老驥伏櫪出戰新北市長或是行政院長，都是責任，正巧也是負重致遠的實踐。

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗受訪表示，綜觀這次內閣改組有兩個特色，一個是「派系分贓」，另一個是「敗選者聯盟」，他說，「這樣的內閣改組不值得期待」。

曾銘宗質疑，這次內閣改組主要是為了蔡總統爭取2020年連任的佈局，充滿了政治算計，也充滿了政治分贓；另外，去年九合一選舉敗選者，反而官位越大，是「敗選者聯盟」。這樣的內閣改組，是在拚政治，不是拚經濟，不值得期待。

時代力量立法院黨團總召徐永明向中央社記者說，現在有滿多部會首長懸缺，也有很多需要改革，像是法務部長就該換掉，盼內閣人事在春節前能有完整呈現，期待除了這些縣市長候選人外，「能不能有些新的面孔、有些亮點」，凸顯執政黨不是只有這些牌可以打。

徐永明表示，時代力量關切司法改革、未來陪審制還要不要推、婚姻平權法案也有時間上的壓力，內閣人事跟改革的政策方向是什麼，未來在蘇貞昌到處拜會、對外發言後，是時代力量關心的重點。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，蘇貞昌有經驗，老手回鍋有穩定政局的效果；他再度強調，內閣改組真正的目的是要讓行政團隊好，團隊好國家就會好，台灣現在最需要的是有人看到問題，並解決問題。

李鴻鈞也說，昨天立法院完成中央政府總預算審查，蘇貞昌今天接任閣揆，在預算都已決定好的情況下，能做出什麼事，這是有限的，只能照著賴清德所編列的預算走，能有多大突破，有一定的難度。（編輯：蘇龍麒）1080111