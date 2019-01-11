蘇貞昌接任閣揆 國民黨：蔡總統為拚選舉

（中央社記者王承中台北11日電）總統蔡英文今天宣布前行政院長蘇貞昌接任閣揆。國民黨說，一切都為拚選舉，蘇貞昌曾說不再入閣今卻接閣揆，對於有誠信問題的閣揆，人民易產生信任危機，蘇貞昌的首要任務是先贏得人民信任。

行政院長賴清德今天召開臨時行政院會，內閣總辭。總統蔡英文隨後在總統府親自召開記者會，宣布由蘇貞昌接任閣揆，帶領新內閣團隊。

國民黨文傳會發布新聞稿表示，民進黨號稱人才濟濟，但從最近的兩個人事案就被看破手腳。明明敗選後應回應民意籌組力挽狂瀾的新內閣，但竟找高齡71歲的蘇貞昌回鍋；在與美關係日形重要的此時，竟任用31歲的前外交部長辦公室主任趙怡翔擔任駐美政治組組長。

文傳會指出，會有這麼讓人目瞪口呆的人事任命案，就是因為總統蔡英文已經啟動連任模式，一切都為了拚選舉。

國民黨認為，對蘇貞昌擔任閣揆，最大的擔憂就是誠信問題。蘇貞昌曾在保安宮神明面前說過絕對不選第三次，但最後仍然接受民進黨徵召，結果輸近30萬票；蘇貞昌選前受訪時，堅定回答不再入閣，結果現在歡欣鼓舞準備接閣揆。

文傳會新聞稿表示，對於有誠信問題的行政院長，人民很容易會產生信任危機，因為不知道哪個政策何時就會轉彎。因此，蘇貞昌的首要任務，不是找人才，而是必須先贏得人民的信任。其次，在徵詢閣員人選的時候，國民黨期許蘇貞昌，必須放棄派系與政黨利益，要時刻記得人民福祉為先，拚經濟重於拚選舉。

國民黨指出，九合一選舉中，民進黨的四都敗選人，蘇貞昌要繼任組閣、民進黨高雄市長候選人陳其邁要接副閣揆、前台中市長林佳龍也可能接掌交通部，獨缺民進黨台北市長候選人的姚文智，或許蘇貞昌可以慎重考慮請姚文智回鍋擔任行政院發言人，畢竟敗選者聯盟不該三缺一。（編輯：郭萍英）1080111