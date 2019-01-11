蘇貞昌接閣揆 鄭文燦讚走正道做實事

總統蔡英文11日宣布由前行政院長蘇貞昌接任閣揆，桃園市長鄭文燦（中）指出，蘇貞昌是一名走正道、做實事的首長，不但有決斷的魄力，更有為國家永續發展做決策的前瞻性。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年1月11日

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）總統蔡英文宣布，新任行政院長將由蘇貞昌回任。桃園市長鄭文燦今天指出，蘇貞昌是一名走正道、做實事的首長，不但有決斷的魄力，更有為國家永續發展做決策的前瞻性。

行政院長賴清德今天率內閣總辭，內閣改組也隨之啟動。蔡總統隨後宣布新任閣揆人選，將由經驗豐富的蘇貞昌接任。

鄭文燦今天出席2019客家流行音樂節記者會後受訪表示，自己在蘇貞昌先前擔任行政院長時期曾擔任新聞局長，對於蘇貞昌的執政風格相當了解，蘇貞昌是「走正道、做實事」的首長，具有一個首長該有決斷的魄力，以及為了國家永續發展做決策的前瞻性。

鄭文燦指出，蘇貞昌有很多好的特質，一定可以讓執政更有感、更接地氣、更貼近人民的心聲，也期待蘇貞昌未來在內閣團隊的領導上，能夠做得更好，讓人民的生活可以改善，國家能夠更進步。

記者詢問，是否有所謂的「蔡賴配」的可能。鄭文燦表示，賴清德對台灣有很深的感情及責任感，在宣布卸任時講「壯大台灣」，相信賴清德在卸任後不會離開團隊，不過，總是要讓賴院長休息一下。

鄭文燦指出，立法院剛完成總預算審查，賴清德為了表達政治責任的承擔，決定率內閣總辭，未來台灣也需要賴清德，賴院長應該也會在這條路上，繼續成為團隊的一份子，雖然將來會怎麼走還不知道，但賴清德的心是跟大家在一起的。（編輯：戴光育）1080111