民眾人權教育 蔡總統：需更細緻耐心的對話

（中央社記者王承中台北11日電）總統蔡英文今天表示，台灣的民主相當年輕，在落實人權保障、內化人權價值的過程中，不會總是一帆風順，對不同世代民眾的人權教育，確實還需更細緻、更耐心的對話，但她相信人權保障終究會不斷進步。

蔡總統、副總統陳建仁今天下午在總統府出席總統府人權諮詢委員會第34次委員會議。蔡總統在致詞時表示，去年12月10日是世界人權宣言通過70年的日子，如今保證人權已是所有國際社會成員重要的義務。台灣是國際社會的一份子，願意遵循國際義務，積極落實人權的保障。

蔡總統說，台灣的民主相當年輕，在落實人權保障、內化人權價值的過程中，不會總是一帆風順，對不同世代民眾的人權教育，確實還需要更細緻、更耐心的對話，但她相信人權保障終究會不斷進步。

蔡總統表示，目前聯合國的9大核心人權公約中，有5個公約，台灣已主動按照國際標準定期提出國家報告，並接受國際專家檢查，其餘4個公約也會陸續跟進。

蔡總統說，台灣的人權經驗也受到國際社會的重視，去年台灣才跟歐盟建立台歐盟人權諮商會議，透過這個平台，雙方政府代表、公民團體可對各類人權議題交換意見，相互分享經驗。

蔡總統表示，不論是要接軌國際人權公約體系，或是跟世界各地朋友交流合作，最關鍵的仍然是來自台灣本土的努力。

蔡總統又表示，期許人權諮詢委員繼續本於專業提出建言，她也會帶領政府同仁一起努力，勇於面對問題，推動更全方面的人權政策。她說，「民主和人權的發展，將持續帶領台灣走向世界，新的一年，我們一起加油」。（編輯：李信寬） 1080111

總統蔡英文（左）11日下午在總統府出席「總統府人權諮詢委員會第34次委員會議」，並頒發委員聘書給東吳大學政治系教授黃默（右）。中央社記者吳翊寧攝 108年1月11日

總統蔡英文（前右）11日下午在總統府出席「總統府人權諮詢委員會第34次委員會議」，並與出席委員握手致意。中央社記者吳翊寧攝 108年1月11日