教授赴陸變更行程應申請 內政部善意提醒

（中央社記者王承中台北11日電）內政部今天發布新聞稿表示，依兩岸條例規定，公務員應申請許可始得進入大陸地區，公立學校兼行政職務的教育人員也應遵守，如行程變更應事先申請變更，以免受罰，特別發函「善意提醒」。

根據中時電子報10日報導指出，內政部再次提醒國立大學教授赴陸行程如有變更也要事先申請，引發教授反彈。內政部今天發布新聞稿表示，依兩岸條例規定，公務員應向內政部申請許可，始得進入大陸地區，公立學校兼行政職務的教育人員也應遵守。未經許可，可處新台幣2萬元以上10萬元以下罰鍰。

內政部指出，現行公務員赴陸管理機制是採事前申請制，相當簡任11職等以上教育人員赴陸，也應事先申請許可。因過去實務發現，部分申請人取得赴陸許可後，並未依原申請許可日期赴陸，或活動內容、接觸對象與原申請許可不符，卻未依規定申請變更行程。於是在元月初，才特別再發函善意提醒相關人員遵守法定義務，以避免事後受罰，完全無涉大學自治。

內政部指出，赴陸申請案經內政部許可後，如有行程變更，仍應事先申請行程變更，才符合兩岸條例規定的意旨。出境前如已知行程有變更，原則上應於赴陸前申請變更行程；若出境後需變更行程，也應於行程變更前申請變更，只需到內政部移民署線上平台辦理，隨時隨地均可上網提出，並非重新申請，也並無媒體報導所稱2個工作天前申請的限制。

內政部表示，行程中，若真有不可抗力的情形，而無法事先提出申請，也可於返台後，再報備行程變更。內政部希望公務員，不要因為一時的疏忽，而觸法受罰，如有相關問題，歡迎來電內政部移民署(02)2388-9393洽詢。（編輯：林沂鋒）1080111