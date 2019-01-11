蘇貞昌接任閣揆 14日與賴清德交接

（中央社記者顧荃台北11日電）總統蔡英文今天宣布蘇貞昌接任行政院長，蘇貞昌將於14日上午前往總統宣誓就職，稍後回行政院舉行聯合交接典禮，並與新任閣員召開臨時行政院會。

根據行政院規劃，14日上午舉行新卸任院長與部會首長的聯合交接典禮，行政院長交接典禮由副總統陳建仁監交；交接完成後，新任行政院長蘇貞昌將送陳建仁與賴清德離開後，再繼續主持部會首長交接典禮。

在聯合交接典禮之後，規劃蘇貞昌隨即召開臨時院會，勉勵新任內閣閣員，隨後進行新內閣大合照。

黨政人士表示，目前已啟動內閣人事調整，行政院副院長由前立委陳其邁出任、行政院秘書長由前台南市代理市長李孟諺接任，農委會主委可望由代理主委陳吉仲真除。

黨政人士指出，蘇貞昌正密集約詢新任閣員，盼將內閣人事儘速底定。對於已公開請辭的文化部長鄭麗君，蘇貞昌肯定鄭麗君的能力，也將全力慰留。

有關交通部長人選，前台中市長林佳龍今天在臉書貼文表示，「感謝蔡英文總統和蘇貞昌院長，邀請出任行政院交通部長一職，賦予佳龍繼續為社會服務的機會和責任。」

至於賴清德卸任後的動向，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，賴清德將休息一陣子，思考往後的規劃。

賴清德為九合一敗選扛責請辭，今天召開臨時行政院會，進行內閣總辭。總統蔡英文隨後在總統府親自召開記者會，宣布由前行政院長蘇貞昌接任閣揆，帶領新內閣團隊。

蘇貞昌致詞時以英國前首相邱吉爾為例，感謝蔡總統給予信任及支持，他會帶領團隊捲起袖子，回應民意、接上地氣。（編輯：林沂鋒）1080111