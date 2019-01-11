蔡蘇互動受矚 卓榮泰：他們知道該扮演什麼角色

（中央社記者葉素萍台北11日電）外界關切總統蔡英文與新任行政院長蘇貞昌未來互動是否會產生衝突，民進黨主席卓榮泰今天說「我覺得不會」，國人不必擔心，「他們都知道自己該扮演什麼角色」。

卓榮泰今天與媒體茶敘，媒體問到，蔡總統與蘇貞昌過往有些交鋒，未來互動是否會有衝突。

他說，「我覺得不會耶」，每個人都知道民進黨現在面臨的困境，尤其是總統、新院長都知道一定要團結合作，要比過去更緊密，「不要看歷史上發生過什麼事情，而是我們在創造歷史」，他相信蘇貞昌與蔡總統都會有這樣的體認。

卓榮泰強調，他們（總統與蘇貞昌）都比我們會處理，他們都比我們更知道現在面臨的處境，國人不必擔心，「他們都知道自己該扮演什麼角色」，知道現在台灣人民需要什麼樣的執政黨，關鍵時刻該密切合作，這個不是問題。

媒體詢問，蘇貞昌回鍋，是否代表民進黨沒人才。卓榮泰說，蘇貞昌過去從地方到中央，效率非常高，治軍嚴謹，對所有事都要求做到滿分，用這種精神，他相信未來一年多，執政團隊會做得更好，人民也期待這樣的執政團隊領導中心，政院業務推動有效率，更嚴謹地推出各項好的政策，而且推出來的政策要與人民適當溝通。

對於卸任行政院長賴清德的下一步，卓榮泰說，就是休息；他也認為，依照賴清德對國家與社會的使命，「不會離開整個執政團隊」。

卓榮泰說，黨中央會全力協助新內閣上手就序，府院黨的平台趕快成立起來，很多重要的法案可以依序展開。

卓榮泰與媒體茶敘時，也脫口談到「未來的其邁副院長，選後的網路聲量就很大」；媒體驚訝他搶先蘇貞昌宣布內閣人事，卓榮泰則反問媒體「你們不知道嗎？」（編輯：黃國倫）1080111