蘇貞昌下週交接 徐永明盼月底前到立院報告

（中央社記者陳俊華台北11日電）總統蔡英文今天宣布新任行政院長蘇貞昌。時代力量立法院黨團總召徐永明說，盼蘇貞昌在一月底前到立法院報告施政方針；民進黨團總召柯建銘說，只要經朝野協商，就能彈性調整，預計年後邀蘇貞昌到立院報告。

蔡總統上午召開記者會宣布由蘇貞昌組閣，第一波內閣人事調整啟動；黨政人士表示，行政院副院長由前立委陳其邁出任、行政院秘書長由前台南市代理市長李孟諺接任。

徐永明在臉書發文表示，蘇貞昌內閣預計下週一（14日）交接，依「立法院職權行使法」第16條規定，新任行政院長應於就職後兩週內，向立法院提出施政方針報告，並在報告前3日，將書面報告印送全體立法委員。

徐永明呼籲，有經驗、有魄力和最有執行力的蘇貞昌能夠知法守法，在一月底前至立法院報告，攸關人民的各項政策都需要新院長盡快定奪，相信蘇貞昌重新回鍋、老馬識途，一月底前向立法院提出報告不是件難事，也不會輕易迴避。

柯建銘昨天受訪時表示，只要經朝野協商、立法院同意後就能彈性調整，過去前行政院長游錫堃、謝長廷、張善政等人組閣時，也都有往例。

柯建銘說，立法院長蘇嘉全2月19到22日將率團訪問聖露西亞，拚國會外交，因此新會期開議日，可能訂在元宵節後的2月22或26日，新閣揆將在農曆年後到立法院報告施政方針。（編輯：林沂鋒）1070111