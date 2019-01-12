國道員警危險加成 徐國勇盼春節前發放

（中央社記者王承中台北12日電）內政部長徐國勇今天表示，總統蔡英文支持國道員警增列危險加給提案，政院10日核定危險加成新台幣2952元，內政部將加速作業，盼農曆年前發放，實質給予國道員警鼓勵。

行政院10日核定國道員警危險加成2952元，追溯自今年元旦生效。徐國勇今天表示，後續內政部將加速辦理行政作業，希望在農曆年前能完成發放，實質給予國道員警鼓勵，未來也將持續改善國道員警執勤環境，保障安全執法無後顧之憂。

內政部表示，蔡總統對國道員警增列危險加給的提案相當支持，並責成內政部積極爭取。日前終獲行政院核定通過依第1級警勤加給支給數額加3成5支給，每月薪資增加2952元。因考量國道員警大部分時間均於具有道路封閉、車流量大及車速快等特性的高速公路執勤，實屬高風險工作，因此支給危險加成，以達激勵員警勇於任事。

內政部指出，徐國勇上任以來，相當重視國道員警權益，積極爭取員警應有且合理的福利，主動於去年多次拜會行政院人事行政總處人事長爭取支持，並邀行政院秘書長、人事長及相關單位主管至國道考察現勘，深刻瞭解國道員警執勤時所面臨的高度危險。

內政部表示，一向重視國道員警執勤安全，持續不斷要求警政署務必深化員警教育訓練，以建立執勤安全觀念，精進員警處理相關國道交通事故標準作業流程，同時輔以前導預警措施，並充實安全防護裝備，實質提供執勤員警安全的工作環境，以確保員警執勤安全，未來有關權益，也都將積極爭取。（編輯：林興盟）1080112