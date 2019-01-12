多名敗選者入閣 張善政：別小看新閣員韌性

前行政院長張善政（圖）12日被問及多名地方選戰敗選者入閣時表示，民主進步黨政治人物韌性很強，即使選輸也不要小看他們的未來。中央社記者蘇木春攝 108年1月12日

（中央社記者蘇木春台中12日電）前行政院長張善政今天被問及多名地方選戰敗選者入閣時表示，民主進步黨政治人物韌性很強，即使選輸也不要小看他們的未來，總統蔡英文也曾選輸過。

競選新北市長失利的蘇貞昌接下組閣重任後，已確定閣員包括行政院副院長由競選高雄市長落敗的陳其邁出任、未能成功連任的前台中市長林佳龍則出任交通部長。

第2屆東海大學金可大師講座上午在台中市的東海大學舉辦，台灣人工智慧（AI）學校校長孔祥重、金可集團董事長蔡國洲與張善政等與會。

張善政受訪表示，內閣要讓民眾有信心，應檢討幾個政策。從去年公民投票看，包括能源、一例一休等，這幾個政策的主要閣員應更換，也希望新閣不要做一些意識導向太重、沒生產力的事，民眾不希望這樣，希望新閣好好考慮。

至於林佳龍任交通部長，張善政說，林佳龍有發展潛力，但放在這個位置，「是不是最正確的我不敢講」。1080112（編輯：李明宗）