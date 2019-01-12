蘇貞昌任閣揆 朱立倫盼公平對待全台各縣市

（中央社記者王承中台北12日電）前新北市長朱立倫今天對蘇貞昌接任閣揆表示，過去藍營執政縣市，爭取建設經費非常困難，如同二等公民，不敢期待蘇善待國民黨執政縣市，但提醒要公平對待全台各縣市的民眾。

總統蔡英文昨天宣布蘇貞昌接任行政院長，蘇貞昌將於14日上午前往總統府宣誓就職，稍後回行政院舉行聯合交接典禮，並與新任閣員召開臨時行政院會。

朱立倫上午出席一場企業尾牙活動前受訪表示，過去將近3年，只要是藍營執政的縣市，待遇就像二等公民，爭取建設經費非常困難，現在九合一選舉已選完，他不敢期待蘇貞昌特別善待國民黨執政的縣市，但他要提醒蘇貞昌，至少要公平對待全台各縣市的民眾。

朱立倫說，蘇貞昌是強力的投手，但是不要忘了要讓人民感覺是有執行力，而不是充滿殺氣，也不是選舉的戰鬥內閣，現在民眾需要的不是直球對決，而是能夠團結全民、解決問題，改善台灣經濟困境的內閣。

對於蘇貞昌延攬在九合一大選中落選的前台中市長林佳龍、前民進黨立委陳其邁入閣，朱立倫表示，蘇貞昌、陳其邁以及林佳龍都很有長才跟能力，能為國家服務是好事情，他也希望內閣做好，因為內閣做不好，倒霉的是台灣人民。

對於中國國民黨內總統初選機制，朱立倫表示，在過去這麼多年來，國民黨不斷改革，最希望就是有公平、透明、公開，讓大家能夠接受的機制，就是好的機制，爭取2020勝選。黨中央怎麼說，他沒有意見，希望大家爭取更多民眾對國民黨的支持，不要讓民眾失望。（編輯：林興盟）1080112