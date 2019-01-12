是否連任黨主席 黃國昌：過段時間再說明

（中央社記者陳俊華台北12日電）時代力量今天首度舉行黨員大會，修改黨章以符合政黨法規定。時代力量執行黨主席黃國昌是否會爭取連任，他說，要過一段時間再跟大家說明；黃國昌也在13時42分宣布，會議已達法定出席人數，開始開會。

為符合政黨法第43條規定，過去依人民團體法成立的政黨，在政黨法施行2年內（即108年12月7日前），應修正章程及組織等事項，否則將被廢止備案。時代力量今天下午舉行黨團大會，修改黨章及黨組織改造。

據了解，時代力量目前有繳交黨費、有黨權的有效黨員約2200多名，因為時力沒有黨代表制度，因此黨員大會需要全體黨員一半以上出席。

黃國昌會前受訪時表示，當初創黨時對黨內很多的參與方式，提出很多有創意、更直接的方式，只不過當初還沒有政黨法規範，在新國會三讀通過政黨法後，過去黨章中的規定跟新通過的政黨法，有不相符合的地方，因此必須透過黨員大會修改黨章。

黃國昌說，對於黨員出席率「當然有信心」，如果人數沒有過的話，「本黨的危急存亡之秋」，對於黨員出席黨員大會、順利通過黨章修正，是有信心的。

下午1時42分，黃國昌也在台上宣布，已達法定人數，開始開會。

媒體詢問，2020年大選是否會和民進黨合作。黃國昌說，時代力量是很活潑的政黨，黨內存在多元觀點，2020年大選的總路線，要等黨章修改完成，按相關規定進行黨的領導階層改選，相信新的領導階層成立後，應該會更深入討論，也會聆聽社會意見、黨員建議。

至於是否有意願爭取連任黨主席，黃國昌表示，今天主要是修正黨章，他個人部分，「可能過一段時間再跟大家說明」。

時代力量立委林昶佐則說，今天主要就是修改黨章，他之前也說過，希望決策委員會有更多年輕一代，特別是這次九合一選舉有不錯表現的候選人們，可以進入這次的決策委員會，可以多鼓勵他們。（編輯：楊凱翔）1080112