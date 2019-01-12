卓榮泰：聯合作戰保住北市立委補選席次

（中央社記者劉建邦台北12日電）民主進步黨主席卓榮泰今天說，九合一選舉失敗後，民進黨已沒能力及本錢可以讓內部出現無謂紛爭，要讓外界知道民進黨在檢討、改變，會透過聯合作戰保住台北市立委補選席次。

卓榮泰下午應邀出席台北市議員阮昭雄舉辦新春茶會，卓榮泰致詞時作以上表示。

卓榮泰抵達時，被問及關於台北市立委補選的選舉策略時說，有規劃大體戰略，但特別戰略不能講。

卓榮泰致詞時表示，他就任黨主席後，首先是要找回所有支持民進黨的老朋友，經過九合一選舉失敗後，民進黨沒有能力及本錢可以讓內部有無謂紛爭，若內部力量一分為二，就等於外部挑戰加一倍，因此，要找回任何一名老朋友以及努力尋找更多新朋友。

卓榮泰說，黨內經過改造後，會讓外界知道，民進黨已經在檢討、改變，且有清楚方向、正確的決定，將一步一步進行調整黨內的人事、政策。

卓榮泰也提到台北市第二選區立法委員補選席次議題，他指出，這席一定要保住，若保住就像是打入強心劑，因立委補選投票率可能不高，會要求所有民進黨籍台北市議員全力輔選，並規劃聯合作戰，把台北市立委補選當作最重要選區，共同打贏立委補選一役。

台北市第二選區（士林、大同）立委補選投票日1月27日登場，有5人投入選戰，而綠藍白也推出參選人，包括民進黨何志偉、國民黨陳炳甫和代表「柯家軍」的陳思宇。（編輯：張銘坤）1080112