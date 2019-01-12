2020年總統提名 吳敦義：進步公平方式產生

國民黨主席吳敦義（前右）12日在雲林受訪時指出，2020年總統、立委選舉提名機制，可以透過全民調、黨員投票等方式產生，前提是需以最公正方式處理。左為雲林縣長張麗善。中央社記者黃國芳攝 108年1月12日

（中央社記者黃國芳雲林縣12日電）中國國民黨主席吳敦義今天受訪表示，現在任務是聽取多方意見，選擇較進步、公平的總統、立委提名方式，至於自己是否投入總統選舉，還未作決定，外界不必催促趕快宣布。

國民黨在九合一選舉大勝，吳敦義下午由雲林縣長張麗善等人陪同出席雲林縣感恩茶會，他被媒體問及2020年總統選舉提名的看法時表示，國民黨的選舉機制，未來會在適當時機公布。

吳敦義指出，2020年總統、立委選舉提名機制，可以透過全民調、黨員投票等方式產生，前提必須以最公正方式處理，也有很多黨員反映，國民黨候選人的提名，若由其他政黨來決定，這是很奇怪的事。

吳敦義說，國民黨主席的任務就是要聽取多數的意見，折衷一個大家最能接受的方式，選擇比較進步、公平的提名方式。至於是否投入總統選舉，自己還未作決定，外界不必催促趕快宣布。

對於行政院內閣改組，吳敦義說，新內閣應以拚經濟為主，讓民眾賺大錢，不要再進行刻薄的清算；希望兩岸趕快維持在中華民國主權獨立完整的基礎，就是一中各表的九二共識。

吳敦義表示，民進黨執政2年多時間，許多政策違背多數民意，民眾責備多，希望民進黨未來可以修正，外界也不用以失敗者內閣來消遣新內閣，政黨要公平競爭，未來，國民黨要以更好的作為，爭取民眾認同，重返執政。

吳敦義在感恩茶會致詞時表示，來到雲林，內心感到激動，因這段期間，特別是在國民黨人力、物力最缺乏，各種條件最艱困的情況下，黨員仍不離不棄，共同打贏一場艱困的選戰。張麗善深耕故鄉，關心地方，且爭取服務地方的熱情與堅持不減，因此，終於獲得雲林鄉親的肯定與認同。（編輯：陳政偉）1080112