何志偉辦造勢晚會 卓榮泰鄭文燦站台力挺

民進黨籍台北市立委補選參選人何志偉（中）12日舉行造勢晚會，黨主席卓榮泰（右）首次幫何志偉公開站台，桃園市長鄭文燦（左）等人也出席力挺。中央社記者劉建邦攝 108年1月12日

（中央社記者劉建邦台北12日電）民進黨台北市立委補選參選人何志偉今天舉行造勢晚會，黨主席卓榮泰站台，包含新竹市長林智堅、桃園市長鄭文燦及新北市黨部主委余天等人也都出席力挺。

何志偉晚間在保安宮前辦音樂造勢晚會，現場坐滿約上千名支持群眾，包含卓榮泰等人都出席力挺。

卓榮泰抵達時受訪表示，不談派系議題，會傾全力讓何志偉勝選。

媒體詢問，其他立委補選參選人近期也找大咖站台。卓榮泰說，選舉到最後，各政黨參選人都會找出各種合適自己的方法競選，但最好的方法，除要凸顯參選人特質外，更要讓市民了解參選人長期在地方耕耘的成果。

卓榮泰表示，何志偉除勤走基層外，加分的部分就是決定不參選台北市議員，何志偉是下定決心要往國會發展。

卓榮泰致詞時說，他就任黨主席後，第一天就赴何志偉競選總部，就是要讓台北市民知道，從中央和地方黨部會全部投入立委補選，且一定要獲得勝利。

卓榮泰指出，支持者看到九合一選舉投票結果後，出現失望且焦慮感受，他跟大家一樣，希望民進黨可再次起身，所以台北市立委補選很重要，這次立委補選就是要讓選民重新信任民進黨的機會，更是注入台灣民主的一劑強心針。

卓榮泰說，九合一選舉後，黨內已經開始檢討、改變，就是要讓民眾重新信任民進黨，也會要求所有參選人要以誠懇態度打選戰，要讓選民看到民進黨的改變，一定要贏下台北市，會以更嚴密組織及具體行動贏得新北市、台北市的立委補選席次，其他選區同樣也會努力。（編輯：張銘坤）1080112