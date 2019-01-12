王定宇曝蔡總統車隊等紅燈 府：減少擾民

（中央社記者顧荃台北12日電）民進黨立委王定宇今天在臉書貼出總統蔡英文車隊遇紅燈停車的照片。總統府發言人黃重諺表示，蔡總統希望在確保安全的狀況下，盡量讓維安人力跟交管減少到最小，以減少民眾困擾。

王定宇晚間在臉書發文表示，這是蔡總統車隊遇紅燈停車的真實相片，沒有交管、沒有大隊隨扈，用最精簡的維安人力，走進基層各角落。

王定宇說，他今天陪同蔡總統，走訪台南永康的機車行、成大的學者聚會和歸仁仁壽宮，真實地聆聽、互動人民的聲音，很多尖銳直打問題的意見，蔡總統都直接一問一答，這才是真正的民進黨style。

黃重諺晚間受訪表示，蔡總統平常有正式公開行程時，確實要依照特勤條例，接受維安人員對維安的安排；但如果不是公開行程，蔡總統希望在確保安全的狀況下，盡量讓維安人力跟交管減少到最小，以減少民眾困擾。

黃重諺表示，蔡總統今天是去台南聽取當地學者及基層的心聲，並交換意見，例如其中一個行程是與台南機車行業者見面，聽取業者對未來面臨電動車競爭、環保標準對售價的影響等想法，以了解機車族與業者的甘苦。未來蔡總統也將會安排這樣與各行各業見面，與民眾直接接觸的行程，以聽取社會心聲。（編輯：楊玫寧）1080112