說服吳敦義換Ｑ版大頭貼 程美華讓國民黨年輕化

（中央社記者余祥13日電）國民黨主席吳敦義盼強化網路聲量，延攬熟悉社群媒體的程美華擔任國民黨新媒體部主任，她一上任就說服吳敦義將粉絲團大頭照換成Ｑ版頭像，讓國民黨和吳敦義的網路形象年輕化，是她的目標也是挑戰。

過去鮮少經營社群媒體的吳敦義日前接受廣播節目專訪時曾坦言，自己應該要加強經營網路，因此這次文傳會也延攬了熟悉網路的人，他自認國民黨在傳統媒體上有不錯的經營，但網路聲量遠遠不夠。

甫上任的文傳會義務副主委兼新媒體部主任程美華接受中央社記者訪問時說，她認為在網路世界中內容還是最重要的，只是用不同的方式傳播而已。她的工作就是用新媒體包裝國民黨這個百年老店，用新的方式行銷國民黨的理念和形象，讓更多人了解。

程美華過去在ETtoday擔任資深協理，專門從事數據分析，包括網站流量、新聞流量、社群媒體表現綜合分析等，她也把專長應用在經營國民黨的粉絲專頁上。

她發現吳敦義的臉書粉絲團的粉絲年齡結構確實較年長，因此她上任第一件事，就是說服吳敦義將粉絲專頁大頭照從原本正經八百的照片換成Ｑ版的大頭照。

程美華很驚訝的說，當她提出這個構想之後，沒想到吳敦義很快就接受了，給她很大的空間去嘗試和改變。

她認為，吳敦義在鏡頭前，總是穿西裝、打領帶，是非常標準的政治人物，但是其實在她眼中的吳敦義，也有很多親民的一面，像是吳敦義下鄉時，非常親切、在地化，她希望能更多在網路媒體上呈現吳敦義這一面。

不過，Ｑ版的吳敦義也並未脫離他原有的形象，程美華說，Ｑ版的大頭照中吳敦義正在看書，符合吳敦義歷史系畢業博學多聞的形象，但是又是一個頭大身體小的造型，增添可愛、年輕的感覺。未來如何讓粉絲結構產生變化，衝高粉絲量、加強黏著度、推出故事類的貼文等，都是她要一步步實現的目標。

此外，程美華也將國民黨粉絲團直播重要活動的方式略微調整，有不錯的成效，像是上週的中常會上，吳敦義特別發表了兩岸論述的重要談話，程美華一改過去用手機直播，改用專業的攝影器材，讓畫質更好、畫面更漂亮。

她也預先在臉書粉絲團上預告即將直播的時間，改變了臉書貼文的文字模式，結果吸引到的觀看次數有2萬多次，還有100多個分享，完全在她的預料之外。

程美華目前第一步就是要組織戰力，在國民黨資源有限、人力縮編的情況下，從國民黨內各部門網羅年經人才，借用年輕人的創意和想法，讓國民黨年輕化，她也直言，這是很大的挑戰，但是就盡力試看看。（編輯：趙蔚蘭）1080113