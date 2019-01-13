國民黨副主席周錫瑋人事案 最快16日提報常會

（中央社記者余祥台北13日電）國民黨黨務人士今天表示，前台北縣長周錫瑋擔任國民黨副主席的決定權在黨主席吳敦義，只要黨主席意願並未生變，這項人事案最快將在週三（16日）提報中常會核備。

吳敦義2日在廣播節目上證實將由周錫瑋擔任國民黨副主席，但卻臨時將當日中常會這項人事案的議程抽掉，外界盛傳吳敦義提名周錫瑋出任副主席，目的在牽制前新北市長朱立倫，吳、朱競逐2020大選，也導致周錫瑋接任副主席一事生變。

針對這項人事案，吳敦義日前回應說，是為了避免誤會；周錫瑋也說，只是暫緩而已。不過，上週三（9日）中常會議程中，仍未有這一項人事案，引發外界諸多聯想。

國民黨黨務人士表示，副主席的人事權是在黨主席手中，中常會只是核備的性質，因此只要黨主席意願並未生變，這項人事案就會照常，只是時間點的問題。

黨務人士說，上週三（9日）當天議程太多，包括吳敦義先是在中常會召開前邀請國民黨執政的15縣市長進行兩岸城市交流的便當會，並且列席中常會，吳敦義又針對日前中國國家主席習近平的對台談話，發表國民黨兩岸政策的立場等，難以排入副主席人事案。

黨務人士表示，若黨主席的想法並未生變，周錫瑋的副主席人事案，最快應會在週三（16日）提報中常會核備。

至於文傳會副主委懸缺，吳敦義日前盼由高雄市長韓國瑜競選發言人、立委許淑華出任；不過，許淑華以要投入立委選舉為由婉拒，也讓外界解讀為吳敦義「拉韓抗朱」的策略失敗。

黨務人士指出，在國民黨內總統參選人確定之前，文傳會主委十分難尋，在這個時機接任，往往就會被貼上「挺吳」標籤，可是這些人選跟吳、朱多少都有點交情，都不想造成誤會、麻煩。

黨務人士表示，若等到國民黨總統參選人確定之後，屆時文傳會主委就是為黨服務，有人願意接任的可能性較高，另一方面，總統參選人就定位後，也必須找到適合人選開始為2020選舉備戰。（編輯：蘇志宗）1080113