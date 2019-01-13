北市立委補選 陳思宇尋逆轉勝

（中央社記者梁珮綺台北13日電）距北市立委補選投票剩14天，無黨籍參選人陳思宇今天面對媒體詢問其民調落後時說，還有時間空間，會戰到最後一刻，就像桃園市長鄭文燦2014年選舉時，在沒人看好下最後逆轉勝。

陳思宇上午到台北市大龍市場掃街拜票，尋求民眾支持。她接受媒體訪問時表示，目前還沒進行選後的生涯規劃，「以勝選為主要目的」。

27日將舉行台北市第二選區（士林、大同）立委補選，陳思宇代表柯家軍參選，民主進步黨徵召何志偉、中國國民黨徵召陳炳甫參選。

有媒體詢問其民調落後藍綠，陳思宇指出，還有時間和空間，會戰到最後一刻。鄭文燦2014年參選時，同樣無人看好，民調一路落後，最後逆轉勝，「這個精神跟故事帶給我們很大鼓勵，繼續努力跟基層爭取認同」。

有媒體另詢問，之後會不會繼續找台北市長柯文哲站台，陳思宇表示，還有很多計畫會進行，選舉最重要的是參與感，也會請大家幫她助選。

對於何志偉昨晚找民進黨主席卓榮泰、鄭文燦出席造勢晚會，陳炳甫今天找前立委丁守中輔選，陳思宇說，她沒有政黨，當然會羨慕大咖幫忙站台，但她會繼續努力，突破政黨政治框架。（編輯：戴光育）1080113