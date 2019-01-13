力求仿真實戰 國軍17日番仔寮實彈操演

（中央社記者游凱翔台北13日電）國防部17日將在台中清水番仔寮地區舉辦「聯合反登陸作戰」實彈操演，官員今天說，為達仿真實戰目的，屆時「不聚焦火力展示、不規劃行政接待、不安排程序說明」，以提升成效。

國防部17日清晨將在台中市清水區番仔寮陣地，由第5作戰區指揮海、空兵力、陸航直升機及各式地面武器裝備部隊，以敵登島作戰為想定架構，進行「聯合反登陸作戰」實彈操演。

針對操演特點，官員表示分別有「結合實戰場景、擴大演習區域、增加參演裝備、調整演練模式」。

「結合實戰場景」部分，台中甲南海灘假想為敵登陸的主要區域，因此在此海域實施反登陸操演，可實際驗證作戰計畫，並使官兵熟悉作戰環境及戰場經營，符合「作戰在哪裡，訓練就在哪裡」的指令。

「擴大演習區域」部分，除了運用既有番仔寮重砲射擊場外，也協調第3河川局借用大甲溪出海口高灘地，擴充演習可用場域，增加參演兵力與射擊武器。但因受河川地形及保育、環保法規限制，僅能在容許範圍內盡可能符合作戰實況。

「增加參演裝備」部分，調整歷年以「重砲射擊」為主操演型態，在兼顧海洋生態、射擊安全前提下，首次增加海、空軍兵力，及陸軍雷霆2000多管火箭、野戰防空、戰車、機步、反裝甲、陸航直升機、電戰系統等參演部隊，全面提升操演強度。

「調整演練模式」部分，為達到仿真實戰目的，此次不聚焦火力展示、不規劃行政接待、不安排程序說明，以想定狀況進行命令下達、火力協調、目標分配及射擊指揮，以提升戰訓成效。（編輯：蘇志宗）1080113