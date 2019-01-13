國民黨清查黨籍傳為吳鋪路 朱立倫：初選只是過程

（中央社記者余祥台北13日電）國民黨近期進行黨籍總檢查，外界質疑是黨主席吳敦義在為參選總統鋪路。已表態參選的前新北市長朱立倫今天表示，黨內初選只是過程，不必質疑，重要的是國民黨2020能勝選。

針對總統初選機制，國民黨內幾個「太陽」角力，民調聲勢高的朱立倫，主張採全民調，現行黨內總統提名辦法規定3成黨員投票，對於黨主席吳敦義較有利；因此，這次黨中央進行黨員總檢查，被外界視為是黨員投票的先行作業。

朱立倫中午出席「中華民國青溪總會會員代表大會」活動，會前受訪時表示，黨員總檢查是一定要做的工作，不必質疑任何事情，他說，黨內初選只是過程，只要公平、公開，能讓大家都覺得是好的決定，就是好的初選制度。

朱立倫指出，重點是國民黨2020大選一定要贏，並且重振台灣經濟、改善兩岸關係，讓大家過好日子；而近日民進黨組閣，派了很厲害的行政院長蘇貞昌擔任主投，他提醒國民黨不要輕忽，蘇貞昌是非常有戰鬥力的「二刀流」投手，大家要更努力、加油。

朱立倫也向蘇貞昌喊話，希望蘇貞昌平等對待各縣市，「二刀流」投手不要太殺，衝衝衝、衝出台灣困境重要，不要衝出選舉內閣。

至於是否爭取高雄市長韓國瑜的支持，朱立倫說，他跟韓國瑜是老朋友，大家對韓的期待高，希望拚經濟，不要造成韓國瑜任何政治上的困擾，現階段就是希望高雄市政做好，而他能幫忙的就是經濟、招商，讓韓國瑜市政做的更好。

吳敦義上午出席「台北市三合一選舉吳主席感恩茶會」時曾說，「沒有什麼幫助我、不幫助我，」未來登記參選的候選人會去協商出公正、無私的競賽規則。

國民黨組織發展委員會主任委員李哲華今天表示，依照國民黨黨章規定，每4年要進行一次黨籍總檢查，組發會日前已經通知各縣市黨部，從1月1日開始到1月31日止，進行黨籍總檢。

李哲華指出，根據「中國國民黨黨員參加公職人員選舉提名辦法」規定，現行的總統初選或立委初選制度，黨員投票都占30%；因此這次也特別請縣市黨部跟黨員說明，黨員必須在3月前繳交黨費，才具有投票權。（編輯：蘇志宗）1080113