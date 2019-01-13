小英志工團挺蔡總統連任 熱情大喊：親愛辣台妹

總統蔡英文（左）13日中午在台北出席「小英志工團尾牙餐會」，與志工團團長陳義丕（右）一同舉杯敬酒，向志工們表達感謝。中央社記者郭日曉攝 108年1月13日

（中央社記者葉素萍台北13日電）總統蔡英文今天出席「小英志工團」尾牙餐會，志工團團長陳義丕力挺蔡總統連任；蔡總統也當場交付志工們要支持蘇內閣、澄清假訊息等新年任務。

今天尾牙餐會席開16桌，志工們與總統互動熱烈，蔡總統一進入會場，歡呼聲瞬間爆棚，有人高喊：「總統好」，有人為蔡打氣：「總統加油」，還有熱情的團員稱蔡：「親愛辣台妹」，引來蔡總統會心一笑。

2009年蔡英文競選新北市長時，成立小英志工團，選後志工團未解散，繼續在2012、2016兩次大選為蔡助選；陳義丕致詞時說，蔡總統還有很多事未做完，所以「連任很重要，大家說對不對」，志工回應：「對」。

陳義丕接著說，這群志工都是從2008開始幫忙蔡總統，這是一個可以讓蔡總統依靠的團隊，他們會繼續與總統一起打拚。

蔡總統致詞時表示，「2018年我們輸了一場戰役，但我們沒有輸掉這場戰爭，我們一定會贏的。」她也當場交付志工團新年任務。

首先，她提到，新內閣明天正式成立，蘇貞昌接手帶領執政團隊往前走，她拜託大家要給執政團隊最大的支持，對執政團隊要有信心。

接著，總統請志工團「繼續做我們的作戰部隊」，要用最大的力氣，做執政團隊最大的傳播團隊，讓社會大眾了解執政團隊所做的事情，都是為台灣好。

蔡總統說，她的臉書雖然仍由同一組人管理，不過今年元旦後，大家都覺得她的臉書變得更活潑更好了，「這表示我們選後的檢討是有效的」，蔡總統也邀請志工們加入她的Line，並且多幫她拉好友入群。

蔡總統說，她期待有行動力的志工，透過Line把正確訊息快速傳播出去，最近有年輕人創造專門除錯的「美玉姨」Line帳號，大家把「美玉姨」加入群組，就可以自動澄清假訊息，這對防止假訊息的流竄很重要。

最後，蔡總統說，現在是台灣最關鍵時刻，不但有非洲豬瘟，還有來自對岸的壓力威脅，大家要一起捍衛台灣、捍衛台灣的民主與民主自由的生活方式，2019年會很忙，一定要很堅定、要很有自信，替台灣在2019年創造一個新的、更好的未來。（編輯：陸倩瑤）1080113

總統蔡英文（圖）13日出席「小英志工團尾牙餐會」，她致詞時表示，新內閣14日正式成立，新任行政院長蘇貞昌將帶領執政團隊往前走，她拜託大家要給執政團隊最大的支持。中央社記者郭日曉攝 108年1月13日