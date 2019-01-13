文化部長鄭麗君留任 藝文圈感到欣慰振奮

（中央社記者鄭景雯台北13日電）行政院今天下午宣布內閣新成員，峰迴路轉，文化部長鄭麗君確定留任。11日內閣總辭後，鄭麗君在臉書表達不願留任，這幾天在準行政院長蘇貞昌多次挽留下，鄭麗君終於答應留任。

行政院今天下午召開記者會，宣布人事新內閣成員，其中又以文化部長最受矚目。由於11日前行政院長賴清德帶領內閣總辭，當天鄭麗君在臉書發文，表達不願留任消息，文化、影視圈譁然，還在臉書發起連署，希望鄭麗君留任。

這幾天蘇貞昌多次與鄭麗君懇談，希望鄭麗君留任，直到昨天為止，鄭麗君辭意仍堅定，蘇貞昌也勉為接受鄭麗君請辭。不過，今天下午蘇貞昌再次打電話給鄭麗君，承諾將給予今後政務推動最大支持，鄭麗君最後決定留任。

鄭麗君辦公室員工趁著週末加速打包，文化部媒體公關今天上午發出「鄭麗君部長歡送會」通知，文化部多數員工到今天下午才從新聞得知鄭麗君確定留任的消息。

鄭麗君願意留任，影視、文化圈都感到開心，也是少數如此受到文化界愛戴的文化部長。國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示，「太棒了！部長留任非常開心、非常振奮」，朱宗慶認為，鄭麗君為文化界帶來很多可能性，「她兼具理想和務實，一個部長能得到這麼多人的認同，很不容易，大家都希望她留下來繼續打拚，太開心了。」

昨天在網路發起「文化向前走，部長不要走」公民連署的電影工作者王師，得知鄭麗君留任，他說，「非常感謝蘇院長和鄭部長溝通，這是一個非常辛苦的位子，非常開心。」

王師表示，很多人說藝文圈最難搞，能讓藝文圈信任的部長很少，「鄭麗君花很多時間在跟藝文圈溝通，把基礎和未來會影響產業的法案一一推動，是所有人的期待。」

「文化向前走，台灣向前走！」公民連署今天也發出聲明，內容指出「文化是所有人的事」，得知鄭麗君願意留任的消息感到開心，也感謝1513名在短短十幾個小時內參與連署的民眾，「證明了在過去一段時間，台灣文化的重要性已經進入所有人的視野」，也顯示人們對台灣重大文化政策如「文化基本法草案」、「公共媒體法草案」的關心。（編輯：陳清芳）1080113