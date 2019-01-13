蘇貞昌徵詢閣員過程 臉書影片解密[影]

（中央社記者余祥台北13日電）準行政院長蘇貞昌今天在臉書上透過5分鐘的影片，解密徵詢新閣員的過程。影片中由2位年輕的蘇團隊幕僚以直擊的方式，帶民眾走一遍徵詢的流程，還意外捕捉到正在抹乳液的蘇貞昌。

蘇貞昌團隊幕僚現身影片中帶領大家直擊蘇貞昌徵詢閣員的過程，蘇幕僚說，如果是可能閣員就會收到一封簡訊，指引他怎麼進入位於公務人力發展中心的徵詢區，「進入左棟卓越樓大樓進門後的左側電梯上到三樓教室區。」

蘇幕僚也直接帶著觀看民眾走過這一段路程，其中一位幕僚還作勢要拉起大衣的衣領遮住臉，因為她看新聞上，被徵詢者都很神秘，另一位幕僚直接說她太誇張，兩人互動十分有趣。

接著蘇幕僚介紹可能閣員的休息區，還分為A、B兩區，蘇幕僚解釋說，因為可能有兩位不同的可能人選，另一方面也讓可能閣員不會受到民眾、媒體影響，有一個安靜的地方休息。

其中一間的閣員休息室還有一個特點，就是有一個秘密通道，可以直接通往徵詢室，透過幕僚的直擊，從門上的縫隙中直擊到正在抹乳液的蘇貞昌，幕僚還笑說，「咦，這可以播嗎？」另外，也捕捉到正在吃便當、嚴肅討論問題的準行政院秘書長李孟諺等人。（編輯：林沂鋒）1080113