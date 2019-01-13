潘文忠回鍋教部 行政院：無縫接軌不二人選

準行政院長蘇貞昌新內閣人事名單13日下午由行政院發言人Kolas Yotaka（左）及準行政院秘書長李孟諺（右）在記者會中公布，兩人席間交換意見。中央社記者郭日曉攝 108年1月13日

（中央社記者游凱翔、葉素萍台北13日電）前教育部長潘文忠回鍋教育部，準行政院秘書長李孟諺今天表示，潘文忠的協調、執行力頗受好評，被認為最能立即上手、無縫接軌的不二人選，因此希望重新出馬，為教育效力。

李孟諺與行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午召開記者會，宣布潘文忠回鍋接任教育部長；科技部長陳良基留任。

由於一度傳出陳良基將接任教育部長，李孟諺也在記者會中說明行政院長蘇貞昌與潘文忠、陳良基溝通的過程，以及為何文化部長鄭麗君最後選擇留任的原因。

潘文忠部分，李孟諺表示，潘文忠過去擔任教育部長期間，與立法院的溝通協調、業務上的執行力均頗受好評，認為若由潘文忠回任是最能立即上手，更是無縫接軌推動政策的不二人選，因此希望他能重新出馬，為教育界效力。

陳良基部分，李孟諺指出，蘇貞昌原本考量陳良基在科技部表現傑出，以及曾任教育部次長，希望借重他在科技、教育的專業。但陳良基考量後認為，他擔任科技部長期間，科技界反映部長異動太頻繁，加上他已推動三奈米、五奈米、華邦、力晶投資計畫等，認為有責任留任科技部，也符合科技界的期待。

鄭麗君部分。李孟諺說，蘇貞昌在去年參選新北市長失利後，連續多天向新北市民謝票，也展現對選民、工作的重視與投入。蘇貞昌因此以自身經驗為例，花費許多時間跟鄭麗君溝通、懇談後，鄭麗君被感動，最後決定續留崗位，為文化界效力。

李孟諺也表示，文化界對鄭麗君評價非常好，也跟文化界人士有很密切的溝通，甚至在政策推動上，更能獲得文化界支持。（編輯：林沂鋒）1080113