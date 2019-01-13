卸任閣揆前一天 賴清德宴請總統與府院黨高層

（中央社記者溫貴香台北13日電）行政院明天將舉行新舊任首長的交接典禮，將卸任閣揆的賴清德今天在官邸宴請總統蔡英文、立法院長蘇嘉全等府院黨高層，感謝這一年來對他的支持，他也特別感謝蔡總統。

賴清德在11日上午率內閣總辭，總統蔡英文宣布由蘇貞昌接任行政院長，賴清德這個周末與周日不得閒，昨晚邀請媒體一起看棒球選手王建民的紀錄片「後勁：王建民」。被問到將來是否會再踏上投手丘、或從中繼投手轉當總教練，賴清德笑說，「我只是球迷而已。」

在行政院長交接的前一天，賴清德今晚在閣揆官邸宴請總統蔡英文、副總統陳建仁、總統府秘書長陳菊、立法院長蘇嘉全、民進黨團立法院黨團總召柯建銘、民進黨主席卓榮泰等府院黨高層。

與會的行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）晚間受訪表示，賴清德即將要卸任行政院長，特別在官邸宴請，主要是感謝過去這一年來，府院黨高層對他的支持，並特別感謝總統。

她表示，這場餐敘原計畫一年前賴清德就任行政院長後要進行，但因政務推動繁忙而延遲至閣揆交接的前一天舉行，餐敘的場合非常溫馨，閒話家常，就是感恩、感謝。（編輯：林孟汝）1080113