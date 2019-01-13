蘇內閣14日上路 防豬瘟拚經濟

（中央社記者葉素萍、游凱翔台北13日電）新任行政院長蘇貞昌明天將前往總統府宣誓就職，隨後回行政院舉行聯合交接典禮，並與新任閣員召開臨時行政院會；準行政院秘書長李孟諺說，蘇貞昌將宣示未來施政方針。

李孟諺強調，上任首要兩項工作，包括非洲豬瘟防疫以及因應2019年國際經濟情勢，提升推動台灣經濟發展，希望新內閣能體察民意、接地氣、提出對策，展現魄力跟執行力，克盡職責讓民眾有感。

經過連日的徵詢，蘇貞昌新內閣名單今天大致底定。內閣成員多數留任，除了蘇貞昌、新任副院長陳其邁及新任秘書長李孟諺等政院三長外，新任5閣員為政委龔明鑫、交通部長林佳龍、農委會主委陳吉仲、環保署長張子敬、教育部長潘文忠。另外，故宮院長與海洋會主委待選任。

蘇貞昌將在14日上午前往總統府宣誓就職，隨後回行政院舉行聯合交接典禮。

根據行政院規劃，行政院長交接典禮由副總統陳建仁監交；交接完成後，新任行政院長蘇貞昌將送陳建仁與卸任的行政院長賴清德離開後，再繼續主持部會首長交接典禮。

在聯合交接典禮之後，蘇貞昌隨即召開臨時院會，勉勵新任內閣閣員，接著進行新內閣大合照。

媒體詢問，蘇貞昌上任後，賴清德的政策是否改變，明天行政院會是否討論經濟紅利等政策。

李孟諺說，臨時院會主要是蘇貞昌對未來施政的方針、目標，跟閣員共勉、宣示，不會馬上實質探討到紅利政策，這部分會盡快安排時間做處理與方向擬定。（編輯：林孟汝）1080113