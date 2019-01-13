面對新挑戰 陳其邁：往民心路上衝刺

前立法委員陳其邁將出任行政院副院長，13日他在臉書貼文感謝長官對他的信任，也謝謝大家在他敗選後仍不離不棄，給他陪伴和溫暖。（圖取自www.facebook.com/chenchimai2017）

（中央社記者陳朝福高雄13日電）行政院改組，前立法委員陳其邁將出任行政院副院長，今天他在臉書貼文感謝長官對他的信任，面對新的挑戰，首要任務是要與院長蘇貞昌衝衝衝，會「以緊緊緊的執行力」全力以赴。

陳其邁謝謝大家在他敗選後仍不離不棄，給他陪伴和溫暖；他說之前講過「下一條路是通往你（民眾）心裡的路」，允諾會在這條路上勇往直前，讓大家更開心、台灣更美好。

他說，去年底市長選舉失敗，知道做得不夠多、不夠好，因此接受這份職務，在野黨形容是失敗者聯盟。不管是酸言酸語或是批評，會永遠放在心裡，會更虛心地傾聽民意，也一定更加努力打拚，用盡全身力氣讓台灣更好，重新贏得人民信賴。

台灣在國際上面臨中美貿易角力與整個中國崛起的嚴峻情勢與眾多瞬息萬變的局勢，所以要讓台灣內部更加進步、更有實力，讓台灣壯大有自信，非常重要。在這關鍵時刻，沒有藉口也不會迴避，一定要承擔責任。

面對選舉挫敗，前行政院長賴清德提出深入檢討報告，陳其邁說，會深切反省到底錯在哪裡，哪裡做得不夠好與做得不夠多，並謹記在心。感謝賴院長一年多來用做實事的態度留下相當完整的規劃。接下來最重要是回應民意並務實處理民眾關心的議題。

正如導演吳念真所說「心之所在，就是故鄉」，他很感謝市民朋友的栽培跟提攜與疼惜，在政治旅途上遭遇重大挫敗時能支持他勇往直前，也不會忘記每次溫暖熱情的擁抱，這些都會轉化為支撐、監督的強力後盾。

陳其邁說，高雄是一生懸命的故鄉，也是生死相依的地方，所以無論在哪裡，家都在高雄，心跟大家在一起，一起捲起袖子，為台灣大家共同打拚。時間如果允許，會儘量撥出時間與大家聊聊，包括告訴大家發生在行政院的事，還有他周遭發生的一些心情感受。

至於高雄市長韓國瑜送上兩個相信，第一個是相信一定會有傑出表現，第二個是相信一定會大力幫助高雄；陳其邁說，謝謝韓市長祝福，因為高雄是共同的故鄉，所以之前講過不論韓粉、邁粉，選舉後大家就是愛與包容，大家要共同合作讓家鄉能更好。

陳其邁說，當然知道韓國瑜對高雄提出很多看法和一些規劃，如韓市長能在最短時間把這些政策做整合和定出順序，中央地方未來一定會攜手合作。他強調對高雄的建設是家鄉的建設，一定會跟高雄市政府、韓市長充分合作，讓高雄更美好。（編輯：翁翠萍）1080113