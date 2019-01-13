潘文忠重掌教部 教團：有助於新課綱落實推動

（中央社記者許秩維、葉素萍台北13日電）行政院今天宣布，前教育部長潘文忠回鍋接任教育部長，教育團體認為，潘文忠熟悉國教事務，此時重掌教育部，有助於落實推動即將上路的新課綱。

準行政院秘書長李孟諺與行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天下午召開記者會，宣布新的內閣名單，由前教育部長潘文忠回鍋接任教育部長。

潘文忠是台灣師範大學教育學博士，從國小教師做起，後到台北縣（現新北市）教育局服務多年，從最基層當到教育局長，後進入中央教育部擔任國教司長，也曾任國家教育研究院副院長，2016年曾接任教育部長，教育行政資歷完整。

全國教師會總聯合會理事長張旭政受訪時表示，潘文忠對於國教事務非常熟悉，先前在教育部長任內，指揮教育部落實國教的能力讓人欣賞，這次回鍋相信對於108新課綱的落實有助益。

但張旭政提到，高教現在面臨很多問題，例如要走公共化還是市場化路線、校長遴選制度欠缺完整規範與檢討、學用落差、大專教師非正式聘用等問題，目前還沒有好的政策幫助高教往健康的方向走，因此高教將是潘文忠要面臨的一大挑戰。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕指出，潘文忠的教育資歷完整，也在國教歷練過，過去擔任教育部長，任內就務實推動教育政策，去年4月請辭後，雖然有繼任的教育部長，家長團體卻很憂慮，仍希望有個能真正主導教育事務推動的教育部長。

對於潘文忠重返教育部，彭淑燕表示，「有點意外但也很期待」，尤其108新課綱即將上路，過去潘文忠在教育部長任內做了很多努力和協調，現在重回教育部，希望能在教師增能、創新教學等後續計畫上好好推動，家長團體很期待有個真正懂教育的人，能務實地將這件事推上軌道。

民主進步黨籍立法委員吳思瑤認為，這是「一上任就上手、穩定政務」的人事任命；她說，一開始她也訝異潘文忠回鍋，但她認為，這樣的回鍋，有「穩定」的意義。

吳思瑤說，她與潘文忠共事的時間觀察，潘文忠的確是認真的教育部長，親力親為，現在108課綱要上路，政策重心會回到國教，潘文忠對國教的熟悉，無人能出其右，她正面看待潘文忠的回鍋，也希望大家不要認為回鍋就沒有亮點或沒有新意。

吳思瑤指出，蘇貞昌也是身經百戰熟悉政務的行政院長，這次內閣改組布局雖然是小幅度的更動，但顯示出蘇貞昌一上任就上手的政策使命，穩定為優先，尤其新內閣馬上要面對選舉，這絕對是選舉戰鬥的內閣，雖然有舊面孔，但有新的領導注入，她相信可以創造新的政策亮點。（編輯：李錫璋）1080113