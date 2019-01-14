張善政鬆口：超過5成機率宣布參選總統

前行政院長張善政14日接受廣播節目專訪時鬆口，有超過5成的機率宣布參選總統，時間點在2月中左右，希望屆時準備好宣布參選的行動。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北14日電）前行政院長張善政今天接受廣播節目專訪時鬆口說，有超過5成的機率會宣布參選總統，時間點就在農曆年後、2月中，他也不排斥以無黨籍跟無黨籍合作的模式參選。

張善政今早接受「POP撞新聞」廣播節目專訪，並接受民眾Call in。

張善政日前表態將在農曆年後決定是否參選總統，主持人詢問，目前決定參選的機率是幾成，張善政說，超過5成的機率會宣布參選，時間點在2月中左右，希望屆時準備好宣布參選的行動。

張善政指出，他這段時間，試探性的透露他有意參選總統，外界的回應很正面，很多人主動要當他的志工，人數超出他的預期，讓他感到溫暖。

民眾Call in詢問，要怎麼面對中國國民黨多人爭取提名的狀況，張善政表示，他不可能影響國民黨內初選，他只能繼續努力，培養自己的聲勢，等到達一定的程度後，國民黨就必須正視他的存在。

張善政認為，以國民黨的角度來看，黨內有多人想要角逐總統，沒道理把無黨籍的他也納入黨內初選，至於是否會在初選結果出爐後，與他二階段協調，這也是一個問號，他沒辦法掌握國民黨內的演變，他就努力自己的部分。

主持人追問說，是否仍會堅持以無黨籍身分參選，張善政表示，「我希望」，他到很多學校演講發現，當他說自己不會加入國民黨時，學生回應「那我會投給你」，可見國民黨的刻板印象在年輕人的心中並未改變。

至於是否會跟國民黨以外的人合作，張善政說，民主進步黨找他的機會是零，尤其民進黨有支持無黨籍柯文哲競選台北市長的教訓之後，更不可能；無黨籍跟無黨籍合作是比較可能的，但也不是指他要跟台北市長柯文哲合作。

Call in民眾關心，無黨籍模式勝出難，張善政說，其實扣掉藍綠基本盤，中間選民滿多的，柯文哲和高雄市長韓國瑜的勝出，給大家最大的啟發就是網路一年比一年重要，他將來勢必要找人請益網路這一塊。

張善政說，他近期在臉書上推出「新政實驗室」影片，暢談政治理念，也在籌備一個「集智台灣」的平台，集合民眾的智慧，他認為真正的智慧在民間，最糟糕的就是內閣由上而下的制定政策。（編輯：林興盟）1080114