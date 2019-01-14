賴清德拋憲改議題 在野盼開國是會議

（中央社記者王揚宇、范正祥台北14日電）前行政院長賴清德今天拋出憲改等議題。親民黨立法院黨團總召李鴻鈞說，應該召開憲政國是會議。民進黨立法院黨團幹事長李俊俋說，體制改革持續尋求社會共識。

賴清德在行政院長交接典禮中，拋出憲政改革等3議題，認為國會議員也應該要考慮兼任或擔任內閣部會首長，減少立法與行政落差，並為當年反對開放美豬美牛道歉。

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗告訴中央社記者，在大方向上，贊成賴清德所提呼籲，應該要建立國家利益至上的政黨文化。

至於是否開放美牛等爭議問題，曾銘宗強調，贊成重視國家的整體利益，但也必須衡酌國內的民意，並且照顧農民利益，在上述原則下，找出合理處理方式。

國民黨立法院黨團總召江啟臣告訴中央社記者，憲政體制的思考是政府決策品質與流程的大哉問，上一屆在立法院曾倡議並跨黨派連署，希望成立修憲委員會進行憲政體制討論審查，總統蔡英文與賴清德在執政時如果有決心，早就可以進行，現在才提，可惜了。

他說，還是歡迎各界應該針對憲政體制做出真正的思考，更重要的是實踐的決心，而不是政治逆勢時轉移焦點的廉價工具而已。

李俊俋接受中央社記者訪問時說，反對黨當然可以提出不同的意見，但要以國家利益為主，做忠誠反對黨，而非逢執政黨必反。

他說，美豬、美牛等議題，政府必須要以人民的健康及安全為首要目標，但最重要的重點在於，要用科學的論述與數據來看，不能僅憑著喜好與情緒來處理問題。

李俊俋表示，台灣的政府體制一直以來爭議很大，非總統制、內閣制或雙首長制，而是「不倫不類」制。他說，體制問題沒共識前，是否可對有共識的部分先行修正憲法，例如18歲公民權、廢除考試院及監察院等，體制部分則要持續尋求社會共識。

李鴻鈞受訪表示，類似是否開放美牛等爭議問題的處理，「這是科學的問題，不叫國家利益至上的問題」。任何食品進口，政府必須為人民的健康安全著想，有妥善的把關機制，站在科學依據的立場，不能「民粹化」。

另外，李鴻鈞說，憲政問題已經討論很久，現行制度究竟是走向總統制或雙首長制，曖昧不明。制度不是誰說了算，憲政問題是大工程，應該召開憲政國是會議。

時代力量立法院黨團總召徐永明說，每個政黨應該要有核心價值，如果始終一致，就不會有執政跟在野換了位子就換腦袋，甚至惡意杯葛的情況；賴清德表示歉意，美豬、美牛只是一個案例，民進黨還有做錯很多事情。

他說，在立法院有絕對多數席次時才能推動修憲，「國民黨那時候有、民進黨這時候有」，但卻放棄這個機會，不要每次在施政遇到難題，才來談憲改的問題，民進黨如果有把賴清德的話聽進去，立法院長蘇嘉全應趕快召集修憲委員會，把案子提進來，其實在立法院是有機會推動的。（編輯：蘇龍麒）1070114