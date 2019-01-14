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新閣揆衝衝衝 蘇貞昌桃園機場視察防疫作業

最新更新：2019/01/14 17:01
行政院長蘇貞昌14日就任，第一個行程就前往桃園國際機場，視察非洲豬瘟防疫檢驗各方面措施，並給工作人員加油，同時呼籲國人提高警覺，將非洲豬瘟阻絕於境外。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年1月14日
行政院長蘇貞昌14日就任，第一個行程就前往桃園國際機場，視察非洲豬瘟防疫檢驗各方面措施，並給工作人員加油，同時呼籲國人提高警覺，將非洲豬瘟阻絕於境外。中央社記者吳睿騏桃園攝　108年1月14日

（中央社記者吳睿騏桃園機場14日電）今天才就任行政院長的蘇貞昌，第一個行程就到桃園國際機場視察非洲豬瘟檢疫工作，他說，台灣與中國距離接近，加上春節期間人貨往來頻繁，一定要將非洲豬瘟阻絕於境外。

蘇貞昌在聽取簡報前受訪表示，上任的第一個行程就到桃園國際機場，視察非洲豬瘟防疫檢驗各方面措施，並給工作人員加油，也呼籲國人重視致死率百分百的非洲豬瘟。台灣與中國這麼近，春節期間人、貨往來會頻繁，大家一定要提高警覺，將非洲豬瘟阻絕於境外。

蘇貞昌表示，非洲豬瘟一旦進入，將為整個養豬產業帶來嚴重的損失，這不只是國安的問題，還包括豬農生計以及產業問題。因此上任的第一個行程就到機場為工作人員加油，也呼籲國人一定要非常重視。

蘇貞昌說，希望整個團隊要有效率、執行力，同時也希望國人一起努力，才能把疫情阻絕於境外，這關係到每一位國人，也希望大家配合。

對於國民黨立委認為新內閣是舊瓶舊酒、沒有新意，蘇貞昌指出，其實內閣的閣員有很多人內升，包括部、次長，有很多新的中生代上來，整個內閣除了需要很熟悉業務的閣員發揮即戰力；另一方面，也引薦很多新的好人才，讓內閣發揮戰力也接地氣。（編輯：李錫璋）1080114

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