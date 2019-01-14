這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
為肉圓沒加辣打妻兒 研究分析：家暴風險關鍵是酒精
生活

為肉圓沒加辣打妻兒 研究分析：家暴風險關鍵是酒精
莎拉波娃澳網強勢回歸 連賞兩貝果打哭對手
運動

莎拉波娃澳網強勢回歸 連賞兩貝果打哭對手
花蓮病嬰直奔台大醫院 警護送近190公里
社會

花蓮病嬰直奔台大醫院 警護送近190公里
世界上有兩個中國嗎？土耳其媒體製作影片深入探討
國際

世界上有兩個中國嗎？土耳其媒體製作影片深入探討
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
You have not used traditional chinese character. Do you want to go to “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwan フォーカス台湾 Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

陳菊高雄市長任內售地遭質疑 府：惡意指控

最新更新：2019/01/14 19:01

（中央社記者陳俊華台北14日電）總統府秘書長陳菊在高雄市長任內出售土地價格遭質疑，總統府發言人黃重諺今天表示，報導顯然沒有經過嚴謹查證，諸多訊息都不正確，「是非常不公平並且惡意的指控」。

根據媒體報導，名嘴黃世聰日前在政論節目針對高雄市政府負債新台幣3000億元表示，「陳菊市府12年就賣掉16.7萬坪左右的土地，比國土面積13.3萬坪的梵蒂岡還大，但卻只入帳了618億元，平均每坪僅賣37萬」。

黃重諺今天表示，陳菊擔任高雄市長期間，對於都市開發，始終堅持公辦重劃，利益歸公原則，過去多年市府所出售土地，都是依法標售公辦重劃後抵費地，而非市有土地，這些訊息也都公開可以查詢，「特定媒體稱市府賣掉一個梵蒂岡，是非常不公平並且惡意的指控」。

黃重諺表示，在一切利益歸於市民的堅持下，過去多年，市府不但成功的開發如中都、農十六、美術館等區域，帶動城市發展，更為高雄無償取得200公頃的道路、公園等公共設施用地，相當5個梵諦岡大的土地；其中，12公頃的中都溼地公園、10公頃的凹子底森林公園、41公頃的美術館園區都是市府以最小投資，創造最大公共利益、地利市民共享的例子。

至於媒體提到「地上權」開發方式，黃重諺指出，西元2018年陳菊在高雄市長任內，財政局就已成功推動舊龍華國小的開發，相信高雄市長韓國瑜領導的高雄市府會汲取這些經驗，繼續推動。也提醒特定媒體，與其操弄不正確訊息誤導輿論，不如把這些好的經驗提供給新任的市府，讓市民共享政府施政進步的利益。（編輯：蘇志宗）1080114

地機族