陳菊高雄市長任內售地遭質疑 府：惡意指控

（中央社記者陳俊華台北14日電）總統府秘書長陳菊在高雄市長任內出售土地價格遭質疑，總統府發言人黃重諺今天表示，報導顯然沒有經過嚴謹查證，諸多訊息都不正確，「是非常不公平並且惡意的指控」。

根據媒體報導，名嘴黃世聰日前在政論節目針對高雄市政府負債新台幣3000億元表示，「陳菊市府12年就賣掉16.7萬坪左右的土地，比國土面積13.3萬坪的梵蒂岡還大，但卻只入帳了618億元，平均每坪僅賣37萬」。

黃重諺今天表示，陳菊擔任高雄市長期間，對於都市開發，始終堅持公辦重劃，利益歸公原則，過去多年市府所出售土地，都是依法標售公辦重劃後抵費地，而非市有土地，這些訊息也都公開可以查詢，「特定媒體稱市府賣掉一個梵蒂岡，是非常不公平並且惡意的指控」。

黃重諺表示，在一切利益歸於市民的堅持下，過去多年，市府不但成功的開發如中都、農十六、美術館等區域，帶動城市發展，更為高雄無償取得200公頃的道路、公園等公共設施用地，相當5個梵諦岡大的土地；其中，12公頃的中都溼地公園、10公頃的凹子底森林公園、41公頃的美術館園區都是市府以最小投資，創造最大公共利益、地利市民共享的例子。

至於媒體提到「地上權」開發方式，黃重諺指出，西元2018年陳菊在高雄市長任內，財政局就已成功推動舊龍華國小的開發，相信高雄市長韓國瑜領導的高雄市府會汲取這些經驗，繼續推動。也提醒特定媒體，與其操弄不正確訊息誤導輿論，不如把這些好的經驗提供給新任的市府，讓市民共享政府施政進步的利益。（編輯：蘇志宗）1080114