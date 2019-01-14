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蘇貞昌2.0 陳美伶談老長官：當阿公後更和藹

最新更新：2019/01/14 20:15

（中央社記者潘姿羽台北14日電）以治軍嚴謹出名的行政院長蘇貞昌今天上任，不過新的蘇式風格可能不太一樣；國發會主委陳美伶說，老長官蘇貞昌向她透露，當阿公後，已經進化為蘇貞昌2.0，比較和藹可親。

陳美伶表示，蘇貞昌過去擔任行政院院長時，她是行政院法規會的主委，而蘇貞昌隨後提拔她為行政院副秘書長，談到老長官的施政風格，陳美伶直說「治軍很嚴」。

嚴謹的蘇式風格在許多官員心中，已留下難以抹滅的印象，不過陳美伶笑說，蘇貞昌與她談話時，透露在太太的影響之下，已經進化成為蘇貞昌2.0，而且當上阿公後，也比較和藹可親。

陳美伶接著表示，其實蘇貞昌是很可愛的人，他基於對土地、對人民有很重的使命感，才會凡事要求效率且嚴格，這是他的個性，但也確實有在調整。

至於蘇貞昌內閣的施政方向，陳美伶表示，蘇貞昌特別強調，只要政策是對的，「賴規蘇隨」沒有問題，就繼續執行下去，因此國發會將繼續推動地方創生、雙語國家、智慧政府三大政策，一是處理人口結構及地方均衡發展，一是提升台灣競爭力，智慧政府更是面對數位經濟的浪潮，台灣不得不走的轉型之路，對於台灣發展都是重中之重。

陳美伶表示，她也會向蘇貞昌建議，加速投資台灣專案會議應繼續推動，讓台灣在瞬息萬變的國際局勢下，能夠找出好的因應之道。（編輯：林沂鋒）1080114

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