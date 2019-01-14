政院：政府機關公務已禁用中國資通訊產品

（中央社記者顧荃、田裕斌、劉麗榮台北14日電）工研院因資安考量，明天中午起不支援華為手機和電腦使用內部網路。行政院發言人Kolas表示，中央政府機關多年前已全面禁止公務上使用中國品牌的資通訊產品，當然也包括華為。

中國大陸資訊設備商華為因資安問題遭多國禁用相關設備，工研院下午發布通告，為了維護資訊安全，15日中午起不支援華為手機和電腦使用內部網路，但供公眾瀏覽的官網並未限制。

Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）表示，總統府、行政院與中央各政府機關，多年前已全面禁止在公務上使用中國品牌的資通訊產品，當然也包括華為。

行政院資通安全處處長簡宏偉說明，依規定公務使用的網路設備、手機、電腦等資通訊設備，已經全面禁止採購中國品牌產品；雖然個人使用的手機或電腦等沒有相關規範，但個人手機或電腦無法使用政府內部網路。

科技部表示，科技部不管在系統或硬體上，都不會使用中國製的資訊產品。

金融監督管理委員會也相當重視金融機構的資安問題，金管會主委顧立雄表示，國銀核心系統並未使用華為設備。

針對金融業資訊設備採購，顧立雄說，泛公股銀行及民營銀行的管制途徑不同，泛公股銀由政府採購法規範，民營銀行則依據國家通訊傳播委員會(NCC)通訊設備標準，必須符合相關安控基準。

顧立雄說，雖然公、民銀行管制的途徑不同，但每家銀行採購若接觸敏感性資訊（例如個資）的設備時，金管會都要求必須多加注意。（編輯：陸倩瑤／張均懋）1080114