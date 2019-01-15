要求防疫再加強 蘇貞昌：並沒有發脾氣

（中央社記者范正祥台北15日電）行政院長蘇貞昌昨天前往桃園機場巡視非洲豬瘟防疫措施，與防檢局官員互動引發關注。蘇貞昌今天在立法院受訪表示，並沒有所謂發脾氣或怒飆，他說，「現在已經2.0了，比較沒有脾氣了。」

蘇貞昌上任行政院長第二天，今天前往拜會立法院長蘇嘉全。會後，蘇貞昌回應媒體詢問關於昨天視察防疫聽取簡報「發脾氣」一事，作了以上表示。

蘇貞昌表示，昨天到現場看，看到整個團隊都盡心盡力，做的很好。但是因為他知道非洲豬瘟防疫這件事情的嚴峻，因此特別要求希望能夠再進階、再加強，並沒有所謂發脾氣或怒飆等等，但他要求做到的強烈意願，那是有明確表達。

他說，因為看到防疫還有很多事情需要相關部會配合農業委員會，所以昨天在返回行政院途中，在車上就立刻打電話給內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、交通部長林佳龍等相關部會首長，「在回行政院的路上都交代好了」，直接處理最快。

談及防疫措施，蘇貞昌指出，非洲豬瘟在中國已經失控，離台灣這麼近，春節就要到，是人、貨最頻繁交流的時候。根據生活習慣，又特別喜歡帶著肉品作為禮品，所以時間非常緊迫，事情非常重大，如果非洲豬瘟一進入台灣，豬隻百分之百致命，又沒有疫苗可以防治，所以從賴清德在任行政院長時，就非常積極督管進行，希望各縣市政府全力配合。「我承接行政院長職務，當然第一時間就要到第一線去看，同時也要呼籲國人注意，並且要求團隊加強。」（編輯：鄭雪文）1080115