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監察院彈劾管中閔 教部：待公懲會審議

最新更新：2019/01/15 15:19

（中央社記者陳至中台北15日電）國立台灣大學校長管中閔過去擔任公職期間在國內兼職，今天遭監察院彈劾。教育部長潘文忠表示，尊重監察院職權，後續需等公懲會審議後，才能決定整體處置。

監察委員日前針對台大校長管中閔擔任公職期間國內外兼職立案調查，今天召開彈劾審查，以7票贊成、4票反對，通過彈劾案。

對此，教育部長潘文忠今天受訪表示，尊重監察院的職權，現在還在審理的初步過程，之後彈劾案還需移送公務員懲戒委員會複審，需等複審結果出爐後，教育部才能做整體處置。

台大校長遴選委員會於民國107年1月選出管中閔為新校長，原訂同年2月上任，但教育部認定遴選程序有瑕疵，要求重啟遴選，遭台大拒絕，雙方僵持近一年、歷經3任教育部長辭職，直到去年12月24日，前教育部長葉俊榮召開記者會宣布，「勉予同意」管中閔擔任台大校長。

教育部於去年12月25日發出公文，確定管中閔於今年正式上任（1月8日），但當天又有媒體報導，管中閔在擔任行政院政務委員、國發會主任委員期間，透過匿名方式常態性為壹週刊撰寫社論，引起社會關注。（編輯：翁翠萍）1080115

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