蘇貞昌拜會王金平 齊籲朝野共同努力福國利民

（中央社記者范正祥台北15日電）行政院長蘇貞昌上任第二天，今天拜會前立法院長王金平，兩人都強調國家人民至上，呼籲朝野共同努力讓國家與人民更好。

蘇貞昌今天到立法院禮貌性拜會，接續會見立法院長蘇嘉全和民進黨團，以及國民黨團、親民黨團及時代力量黨團之後，下午專程拜訪王金平，互動氣氛融洽。

隨行蘇貞昌會見王金平的還包括行政院副院長陳其邁等人，民進黨立法院黨團總召柯建銘也在座。王金平推崇蘇貞昌經驗與能力俱佳，恭喜榮任行政院長，為國貢獻。他也稱許這次參選高雄市長失利的陳其邁，「選後各方面表現大家喊讚」。

晤談過程中，蘇貞昌和王金平聚焦未來如何讓行政、立法兩院和諧互動，希望順利通過更多福國利民的法案。王金平分享經驗時提及，過去他擔任立法院長，外界有些人不知道情形，隨便想想、隨便講講，有所誤解，殊不知國家在黨之上，黨在個人之上，應該支持國家與人民。面對外界不了解，隨便講講，只能忍耐。

王金平指出，「大黨鞭」柯建銘最能體會這種壓力。過去國民黨執政、馬政府8年期間，立法院通過了許多法案。那時柯建銘在協商過程該監督有監督，能退讓也有退讓。朝野要有耐心，如果能夠秉此原則，立法院審查法案和預算都會順利。

他說，柯建銘是立法院的「活字典」，立法院經驗超過柯建銘的，恐怕沒有人。

對於王金平的稱讚，柯建銘謙虛說不，他表示，「都是向（王金平）院長您學的」。

王金平表示，執政黨也要包容在野黨，如果在野黨有好的意見，也應予以重視。朝野和諧重要，國內最大的困境就是內耗，內耗的結果只會減少台灣的競爭力。

蘇貞昌表示，王金平說的很對。國家人民至上，黨派各種主張應讓國家人民更好。（編輯：林沂鋒）1080115