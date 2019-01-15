總統：給創業者更多協助 讓台灣經濟往前走

（中央社記者葉素萍台北15日電）總統蔡英文今天說，創新創業對年輕人來說，是改變一輩子的事情。她期許政府可以給予創業者更多的協助，讓每個人實現自己的創業夢，也讓台灣的經濟往前走。

中華民國全國青年創業總會今天更名為「中華民國全國創新創業總會」，蔡總統今天出席總會長交接暨幹部授證典禮，立法院長蘇嘉全、行政院政務委員唐鳳、經濟部長沈榮津等人都與會。

蔡總統致詞表示，2年前她與在場很多好友一起祝賀「青創總會」創會45週年。今天則是來見證「中華民國全國創新創業總會」的更名誕生以及新任總會長交接。

她說，過去的青創總會和政府合作，在創業輔導、貸款、以及新創基地等創業領域的基層扎根工作上，一直都是青年創業最好的夥伴。剛卸任的總會長徐煥清，不僅延續過去的創業輔導，還成立了「創業投資委員會」，協助新創企業克服資金難關，幫助很多企業走上穩健的經營軌道。

蔡總統指出，接任的總會長楊立昌在科技產業有非常卓越的成就，也長期參與會務工作。未來在楊立昌帶領下，一定能在過去的基礎上，成為台灣創新創業重要的後盾。

蔡總統表示，政府推動台灣新創中小企業和國際接軌交流時，「創新創業總會」不僅過去是、現在是、未來也會是政府重要的合作夥伴。包括和各國業者的鏈結，加速創業生態系的建立以及聚焦在數位經濟政策的相關討論與協助，都提供很多實務支持。

另外，蔡總統也說，新的行政團隊已經上路，她相信大家很快就會感受到行政院長蘇貞昌率領的內閣團隊，讓人民「有感」的各項努力。

蔡總統表示，創新創業對年輕人來說，是改變一輩子的事情。「創新創業總會」的創會理念，是「大家幫助大家開創事業」。她也希望在實現創業夢想的過程中，政府可以給創業者更多協助，讓每個人實現自己的創業夢，也讓台灣的經濟往前走。（編輯：黃國倫）1080115