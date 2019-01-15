蘇嘉全：立法院願和部會攜手促進經濟產業發展

（中央社記者范正祥台北15日電）立法院長蘇嘉全今天出席活動時表示，未來立法院非常願意和相關部會溝通討論相關法案，攜手共同促進經濟和產業發展。

中華民國全國青年創業總會在圓山飯店舉辦「第23、24屆總會長交接暨會務幹部就職典禮」，包括總統蔡英文、立法院長蘇嘉全、行政院政務委員唐鳳、經濟部長沈榮津等人，都應邀出席。

蘇嘉全在致詞時指出，自他上任以來，立法院相繼修改並通過「公司法」、「產業創新條例」及稅改等相關法規，讓企業更有彈性，更順利推動經濟產業發展。

蘇嘉全進一步強調，政府存在的目的是要創造更多機會和更大的經營空間，讓企業在合法範圍內不受到任何干擾，他也建議經濟部能積極研擬讓企業擁有更大空間發展和創新的政策。

同時，蔡總統與蘇院長也與兩位總會長共同主持更名儀式，中華民國全國青年創業總會正式更名為中華民國全國創新創業總會。

蘇嘉全盛讚創新創業總會推動的創業楷模與創業相扶獎，其中「創業相扶獎」是非常有意義的獎項，因為成功的創業往往背後有支撐的力量，這股力量可能來自伴侶、朋友甚至是父母親，由創新創業總會頒發，具有特別令人感動的意義。（編輯：林淑媛）1080115