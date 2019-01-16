賴清德拋憲改 馬英九：建立總統對國會負責制度

（中央社記者余祥台北16日電）前行政院長賴清德日前拋出憲改議題，傾向改成內閣制。前總統馬英九今天說，民眾已經習慣選出最高領導人，建議可參考地方政府運作模式，建立總統直接對國會負責的制度。

馬英九今天早上接受飛碟早餐廣播節目專訪，針對賴清德日前拋出的憲改議題，馬英九說，一定要考量是否可行、務實，因為民眾已經習慣選出最高領導人，若改成內閣制，會讓民眾質疑直選總統的意義不大，且恐怕很多人無法接受。

馬英九說，他日前跟黨籍委員討論這件事時，問大家有沒有想過第三條路，他認為，可以參考地方政府運作模式，由首長直接面對議會的質詢，但現行制度總統不用對國會負責，因此，可以考慮採取由總統直接對立法院負責的總統制。

馬英九指出，在早期制憲時，那些專家熟悉的不是美國的總統制就是歐洲的內閣制，台灣自己沒有制度，但現在不一樣，台灣有多年實施民主的經驗，地方自治也實行69年，為什麼不能把地方制度拿到中央使用。

馬英九說，當然可能會有人認為，若讓總統直接對國會負責，總統和國會間就沒有防火牆，這點可以討論，但人民選出的總統難道就不用面對國會嗎？

馬英九表示，如果總統直接面對立法院，行政院跟總統府就可以合併，減少一個機關，但還是維持五院，他也認為總統府和行政院有疊床架屋部分，確實可以調整。

主持人詢問，這樣是否要修憲，馬英九說，要修憲，但變動不大，立法院委員還是不能兼任官員，權力分立比較明確，只是讓總統直接對國會負責，而非透過行政院對國會負責，並沒有改變總統制本質。

至於「口譯哥」趙怡翔因不具外交人員資格卻出任駐美代表處政治組長職務，引發爭議，主持人問，近日民進黨將口譯哥與馬英九做比擬，馬英九也是32歲就當上總統府第一局副局長。

馬英九說，他跟口譯哥一樣都是機要任用，但不一樣的是，他做了幾年後，去考甲等特考，取得任用資格。駐美代表政治組是天下第一組，業務繁重，需要高超技巧跟實戰經驗，而趙怡翔是否有能力，他無從判斷。

至於監察院昨天通過對台大校長管中閔彈劾案，理由是擔任政務官期間違法兼職為壹週刊撰寫社論。馬英九說，那不算兼職，只是賺外快，這個彈劾案根本違法，怎麼可以這樣對待全台最好的大學，令他感到羞恥。

至於兩岸問題，主持人詢問，九二共識是否還有未來，馬英九說，當然有未來，九二共識是對台灣最好的保命仙丹，讓台灣可以存活下去，總統蔡英文只是拉住民眾普遍不喜歡一國兩制的想法，想藉此做掉九二共識。

馬英九認為，國民黨未來應該跟大家說清楚，一國兩制是統一之後採取的作法，跟九二共識沒有因果關係，九二共識是統一前兩岸如何看待對方的方案。

馬英九更提到，22個縣市中國民黨拿下15個縣市，都支持九二共識，高雄市長韓國瑜在競選期間多次支持九二共識、一中各表，未來可以觀察韓國瑜的訴求，還是總統要消滅九二共識的觀點，哪一個比較有力量。（編輯：王永志）1080116