長老教會盼政府推動憲改 制定符合實況憲法

（中央社記者陳俊華台北16日電）長老教會今天發表堅守台灣的主權與尊嚴聲明，期待政府推動憲政改革，制定符合台灣實況的憲法；民進黨立委李麗芬說，中國國家主席習近平說的和平協議、一國兩制是最大假訊息。

台灣基督長老教會總會議長薛伯讚、總幹事林芳仲，及民主進步黨立委李麗芬、台灣西藏人權連線理事長札西．慈仁等人，上午在立法院舉行記者會。

會中由林芳仲宣讀長老教會的最新聲明，他說，期待習近平可以體悟台灣與中國不是兩岸關係，而是「自由民主」與「獨裁專制」兩個不同的國家，若兩國要交流，應以平等互惠、相互尊重方式彼此款待。

林芳仲指出，期待習近平停止對中國境內的基督宗教、圖博藏族、維吾爾族及維權人士的迫害，讓中國人民可以學習民主、自由、公義、人權等普世價值；也期待政府能推動憲政改革，制定符合台灣實況的憲法，積極參與國際組織，貢獻台灣力量，落實長老教會期盼的「新而獨立的國家」。

薛伯讚表示，今天是所有台灣人覺醒的時刻，在習近平年初發表對台談話後，很清楚地說要統一台灣，他要重申一貫立場，堅守台灣主權、尊嚴，向中國發聲，堅定地拒絕習近平所說的民族復興，用民族大旗作為掩護，來壓迫、統治圖博、維吾爾族與台灣。

薛伯讚說，「台灣是台灣、中國是中國」，在九二共識謊言中，終於明白「沒有所謂九二共識，只有一個中國」，堅定拒絕習近平一國兩制的謊言，香港已經讓台灣人看見，一國兩制就是絕大的謊言，台灣的主人就是所有2300萬人民，「自己決定我們的將來」。

李麗芬表示，在場每個人共同信念，台灣是主權獨立國家，絕不接受九二共識、一國兩制。台灣是民主自由國家，但中國與親中勢力，「利用台灣民主危害台灣主權」，中國也正在利用假訊息，支持台灣的特定政黨，損害台灣民主，國人要非常小心，「和平協議、一國兩制才是最大的假訊息」。（編輯：林興盟）1080116