黨產會帛琉考察遭指去觀光 綠委：不要抹黑

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋（圖）16日召開記者會表示，黨產會107年赴帛琉考察，中投公司董事長陳樹也有去，國民黨不要抹黑。中央社記者鄭傑文攝 108年1月16日

（中央社記者王揚宇、范正祥台北16日電）國民黨立法院黨團今天召開記者會，質疑黨產會去年赴帛琉考察，幾乎都是觀光行程。民進黨立法院黨團表示，帛琉考察，中投公司董事長也有去，國民黨不要抹黑黨產會。

根據不當黨產委員會出國考察報告指出，中央投資公司以改善公司整體財務、增加公司資金運用及帛琉大飯店將來有大量翻修需求，向黨產會申請許可處分中央投資公司及其子公司中投控股BVI所持有帛琉大飯店全部股權，因此派員現地調查。

國民黨立法院黨團書記長曾銘宗今天召開記者會，質疑不當黨產委員會去年8月22日至25日派2名研究員赴帛琉考察，幾乎都是觀光行程，與黨產無關，提出的研究報告結論只有半頁，內容沒有任何與黨產會業務相關，報告附件多達50頁是帛琉旅遊政策白皮書，與黨產無關，這樣的報告怎麼做為將來核定處分的依據。

曾銘宗說，這件事情，黨產會事前監督不周，事後如果還要硬拗，不公開道歉，下次立法院進行施政總質詢時，他將拿此黨產會考察報告質詢行政院長蘇貞昌。

民進黨立法院黨團幹事長李俊俋隨後召開記者會，反駁國民黨的說法，並引述過去新聞報導指出，國民黨主席吳敦義自己都說帛琉大飯店是國民黨的資產，而這次考察行程，中投公司董事長陳樹也有去，「難道他也是去觀光嗎？」拜託國民黨要看報告也要看清楚點。

李俊俋質疑，國民黨這樣的動作，會不會是在這次預算審查時，要求黨產會應於2周內同意國民黨就中投及欣裕台股權，「經認定為國民黨不當取得財產前之股利，以及認定後之股利與107年12月31日前之股利准予動支」，黨產會不答應，就用帛琉考察來抹黑，這實在沒有必要。（編輯：趙蔚蘭）1080116